Biểu tượng gợi cảm thập kỷ 90 của màn ảnh Việt - Y Phụng: Làm mẹ tuổi U40 gây sốt khi khoe cuộc sống hạnh phúc bên chồng thứ 2 tại Mỹ

Nữ ca sĩ Y Phụng nổi danh ở những năm 1990. Cô tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979 tại TP HCM, là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng, Kiều Tiên. Năm 6 tuổi, cô bén duyên nghệ thuật khi tham gia vai quần chúng trong một vở cải lương. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu được chú ý trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn khi hát lại các ca khúc nhạc ngoại.

Cách đây không lâu cô bất ngờ chia sẻ hình ảnh con gái. Được biết bé gái tên là Paris. Làm mẹ ở tuổi ngoài 40 với rất nhiều xúc cảm và lạ lẫm, hiện cô đang sống hạnh phúc với gia đình trên đất nước Mỹ.

Năm 2005, Y Phụng kết hôn lần đầu và sang nước ngoài định cư. Cô ly hôn chồng cũ sau 7 năm chung sống và tái hôn năm 2016 với người chồng hiện tại.

Diễn viên cho biết con gái giống hệt cô hồi nhỏ, đáng yêu, kháu khỉnh. Lần đầu nhìn thấy mặt con, cô thấy mọi đau đớn của việc sinh nở biến mất. Làm mẹ ở tuổi 40, cô có nhiều bỡ ngỡ trong việc chăm con. Tuy nhiên, cô được bà ngoại phụ giúp nên không thấy vất vả.

Sau một lần đổ vỡ trong hôn nhân, cuối cùng Y Phụng cũng tìm thấy hạnh phúc của đời mình và sống định cư bên Mỹ cùng chồng và con gái.

Ca sĩ cho biết khi bé tròn sáu tháng tuổi, cô sẽ tập gym giữ vóc dáng, ca hát trở lại. "Tôi và chồng đều rất hạnh phúc khi ông trời cho tôi một nàng tiên bé nhỏ vì cả hai đã lớn tuổi rồi. Ước muốn có con gái của tôi giờ thành hiện thực", Y Phụng chia sẻ.

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979 tại Sài Gòn. Cô là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng, Kiều Tiên. Năm 6 tuổi, Y Phụng đã theo cha mẹ lên sân khấu cải lương đóng vai quần chúng và tập hát. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu được chú ý trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn khi hát lại các ca khúc nhạc ngoại.

Với điện ảnh, Y Phụng nổi tiếng khi đóng cặp với Lý Hùng trong nhiều bộ phim như Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Bên dòng sông Trẹm... Nữ diễn viên được ví là "quả bom sexy" của làng điện ảnh Việt thời đó được nhiều người hâm mộ.