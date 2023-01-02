Bỏ showbiz về sinh con cho chồng đạo diễn, bất ngờ trước cuộc sống của Đinh Ngọc Diệp: Bất lực khóc vì con kén ăn, có lúc còn đuổi chồng ra khỏi nhà vì quá bức bối

Sau khi kết hôn với “đạo diễn triệu đô” Victor Vũ, người mẫu – diễn viên Đinh Ngọc Diệp rời bỏ ánh hào quang của showbiz, lui về ở ẩn để chăm sóc cho gia đình và 2 cậu con trai: Landon Đông Quân (4 tuổi) và Nolan Nam Thiên (2 tuổi). Bình thường trên trang cá nhân, “Hoa khôi Tây Đô” thường xuyên cập nhật những giây phút hạnh phúc vui vẻ của gia đình mình. Cô chăm sóc và chơi đùa cùng 2 con, hay cả gia đình sẽ đi chơi để tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Nhìn vào đây, ai cũng tưởng cuộc sống làm mẹ của Đinh Ngọc Diệp an nhàn, thảnh thơi, chẳng có gì khiến cô phải bận lòng.

Thế nhưng mới đây, Đinh Ngọc Diệp đã “lột trần” đằng sau những nụ cười hạnh phúc ấy của mẹ con cô là những tháng ngày mà cô phải đấu tranh với con vì “khủng hoảng tuổi lên 3”. Bà mẹ 2 con viết tâm thư dài gửi đến con trai nhân dịp Landon tròn 4 tuổi: "Con nhớ không, mẹ con mình đã phải trải qua chuỗi ngày thật buồn, khi con chỉ chịu ăn đúng một món gà chiên, rồi cứ nằng nặc đòi mẹ vứt bỏ những món khác vào thùng rác. “Mẹ bỏ cá, bỏ sườn, bỏ thịt bò đi!” Thậm chí món gà mà con thích có dính gia vị hơi sẫm màu là con lại đòi: “Mẹ bỏ cái màu đen đi, mẹ nấu cái mới đi”. Những lúc đó con làm mẹ giận lắm, chỉ muốn trừng trị con thật nặng, bởi ngoài kia còn bao đứa bé tội nghiệp thiếu ăn thiếu mặc. Sao con lại có đức tính phung phí đến vậy?

Và cả tính cách hay điều khiển của con nữa. Mỗi ngày bố đi làm về là con giẫy lên: “Không, bố đi làm tiếp đi!”, rồi con đẩy bố ra cửa. Con có biết bố làm việc bên ngoài cả ngày mệt lắm không? Về đến nhà nhìn con khóc quấy như vậy, bố stress lắm! Mẹ sợ cứ tiếp tục thế, con trai mẹ sẽ trở thành đứa trẻ vô ơn, chỉ biết mỗi bản thân mình, rồi tương lai con sau này sẽ ra sao! Nghĩ thế nên lúc con hỗn, ném đồ và la hét, là mẹ đánh vào tay, vào mông con thật mạnh… Có khi phạt con xong thì mẹ cũng khóc, vì mẹ thấy bản thân mình bất lực quá!”.

Thì ra, phụ nữ cho dù là người nổi tiếng hay là người bình thường thì khi đã làm mẹ rồi thì đều phải đi qua một con đường giống nhau, cũng phải trải qua những đoạn gập ghềnh, trắc trở theo từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý của con. Và Đinh Ngọc Diệp cũng không ngoại lệ. Nhưng thật may là cô đã biết quay lại nhìn nhận bản thân mình để có thể tiếp tục đồng hành cùng con trai.

“Cho mẹ xin lỗi Đông Quân của mẹ thật nhiều nhé. Từ bao giờ mẹ đã dễ dàng mất kiên nhẫn đến thế! Mẹ thấy mình thật sai khi càng phạt con, con càng không ngoan, còn mẹ thì càng xa rời với bản thể vui vẻ, dễ cảm thông của mẹ ngày trước. Thế rồi mẹ nhận ra, mẹ không nên áp đặt những định kiến chưa xảy ra vào con. Rằng, mẹ đang bị áp lực bởi ánh mắt người ngoài, sợ họ đánh giá con mình hư vì được nuông chiều quá!

Mẹ nghĩ trong tâm lý con còn có điều gì mắc kẹt mà mẹ cần phải đặt mình vào con để hiểu. Và thế là ngày qua ngày, hai mẹ con ta đã tháo gỡ được tảng đá nặng trong lòng. Khi “cái tôi” của cả hai mẹ con mình dịu lại, mình học nhau, dạy nhau, và đã kết nối được với nhau thật sâu từ bên trong, phải không con! Con đã thôi không còn phản ứng kịch liệt vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Còn bố mẹ cũng nhớ sẽ thông báo trước cho con về hoạt động mỗi ngày để con không khỏi bất ngờ.

Mẹ cảm ơn Landon nhiều lắm, khi con đã dạy cho mẹ nhiều bài học quý. Tuy chỉ 3, 4 tuổi thôi nhưng con muốn cả nhà đối xử với con như một người trưởng thành, chứ nhất định không chịu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nên mọi vấn đề, chúng ta đều cần bàn bạc, thương lượng trước với nhau, phải không nào? Giờ thì cả nhà mình đã hợp tác vui vẻ trong mọi việc rồi con nhỉ!”, nữ diễn viên vui vui mừng tâm sự tiếp.

Có lẽ nhờ sự thấu hiểu, cảm thông và đồng hành của mẹ mà Landon đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3, lên 4 của mình một cách thành công. Từ một cậu bé lười ăn, sẵn sàng nhịn đói từ sáng tới chiều thì nay Landon đã chịu uống nhiều sữa và đồng ý ăn cơm của trường. Con trai Victor Vũ còn được mẹ rèn thói quen dậy sớm đi học, học cách bộc lộ cảm xúc yêu thương.

Cậu bé biết chia kẹo cho em, dặn bố uống thuốc đau bao tử, nhắc mẹ lái xe chậm, và khi đi chùa hay nhà thờ đều chắp tay cầu xin cho bố nhanh hết bệnh. “Mẹ cũng không bao giờ quên khi con mới lên 2 chưa biết nói, nhưng thấy mẹ khóc, con đã biết lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ rồi”, bà mẹ 2 con tiết lộ.

Đối với Đinh Ngọc Diệp bây giờ, Landon và Nolan chính là lẽ sống, là hạnh phúc, là sức mạnh. Có thể với người khác, rời bỏ sự nghiệp để làm mẹ là một bước lùi của người phụ nữ, nhưng bà xã Victor lại tiết lộ sứ mệnh của cô bây giờ là làm mẹ thôi. Vì thế, 24 giờ trong một ngày, Đinh Ngọc Diệp đều dành trọn cho con, mỗi một cột mốc của con đều có sự chứng kiến của mẹ. Bên cạnh đó, cựu người mẫu còn rất được ông xã là Victor Vũ cưng chiều hết mực. Trên phim trường là người “thét ra lửa”, song bước qua cánh cửa nhà, “đạo diễn triệu đô” lại phụ vợ làm việc nhà, chăm sóc con cái và dạy dỗ con cùng vợ.