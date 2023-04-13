Hát lại hit đình đám nhất trong sự nghiệp tại buổi giao lưu, Mỹ Tâm khiến fan hâm mộ rụng tim trước nhan sắc 'đánh bại thời gian'

Sao Việt 13/04/2023 14:26

Mỹ Tâm hiện đang có chuỗi cine tour để gặp gỡ khán giả ở khắp mọi nơi.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê Đà Nẵng. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. 

Hát lại hit đình đám nhất trong sự nghiệp tại buổi giao lưu, Mỹ Tâm khiến fan hâm mộ rụng tim trước nhan sắc 'đánh bại thời gian' - Ảnh 1
Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh và liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim - Ảnh: Internet

Bộ phim tài liệu Người giữ thời gian ghi lại quá trình cô chuẩn bị cho liveshow Tri âm tại TP HCM (năm 2021) và Hà Nội (năm 2022). Mỗi chương trình đều có khó khăn riêng, có lúc ca sĩ tưởng như gục ngã. Mỹ Tâm vừa động viên mình vừa là thủ lĩnh tinh thần, truyền lửa đam mê cho cả êkíp. Ca sĩ cũng nói về lòng say mê âm nhạc, coi sân khấu là thánh đường.

Hát lại hit đình đám nhất trong sự nghiệp tại buổi giao lưu, Mỹ Tâm khiến fan hâm mộ rụng tim trước nhan sắc 'đánh bại thời gian' - Ảnh 2
Phim Người giữ thời gian ghi lại quá trình cô chuẩn bị cho liveshow Tri âm tại TP HCM và Hà Nội - Ảnh: Internet

Sau khi bộ phim tài liệu được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc, Mỹ Tâm đã dành phần lớn thời gian để thực hiện chuỗi cinetour để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả khắp mọi nơi. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ được trò chuyện cùng người hâm mộ ở cự ly gần, rất nhiều câu chuyện vui, buồn được fan chia sẻ cùng Mỹ Tâm. 

Mới đây, trong một lần gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ tại một cụm rạp, Mỹ Tâm đã khiến nhiều người thích thú khi ngẫu hứng hát tặng mọi người có mặt ca khúc Ước gì - bản hit đình đám trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Hát lại hit đình đám nhất trong sự nghiệp tại buổi giao lưu, Mỹ Tâm khiến fan hâm mộ rụng tim trước nhan sắc 'đánh bại thời gian' - Ảnh 3
Mỹ Tâm đã khiến nhiều người thích thú khi ngẫu hứng hát tặng mọi người có mặt ca khúc Ước gì - Ảnh: Internet

Trên nền nhạc Ước gì, giọng hát cao vút, vang sáng của Mỹ Tâm cất lên khiến cả khán phòng mê mệt, thổn thức khi nhớ lại cả trời thanh xuân. Đặc biệt, khán giả có mặt cũng không ngừng đung đưa theo từng câu hát mà nữ ca sĩ thể hiện. Mặc dù là chỉ là ngẫu hứng để góp vui cho buổi giao lưu, thế nhưng giọng hát ngọt ngào, như "nuốt đĩa" của Mỹ Tâm bao năm qua vẫn không hề có sự thay đổi. 

Hát lại hit đình đám nhất trong sự nghiệp tại buổi giao lưu, Mỹ Tâm khiến fan hâm mộ rụng tim trước nhan sắc 'đánh bại thời gian' - Ảnh 4
Giọng hát ngọt ngào, như "nuốt đĩa" của Mỹ Tâm bao năm qua vẫn không hề có sự thay đổi - Ảnh: Cắt từ clip 

Đáng chú ý, khoảnh khắc được chia sẻ cũng vô tình đã "bóc trần" được nhan sắc của Họa mi tóc nâu ở tuổi 40. Mặc dù bị camera thường ghi lại, thế nhưng Mỹ Tâm vẫn khiến ai nấy cũng đều xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung trong mái tóc sáng màu cùng bộ trang phục thanh lịch. 

Hát lại hit đình đám nhất trong sự nghiệp tại buổi giao lưu, Mỹ Tâm khiến fan hâm mộ rụng tim trước nhan sắc 'đánh bại thời gian' - Ảnh 5
Nữ ca sĩ cũng được đánh giá là "lão hóa ngược" theo thời gian - Ảnh: Cắt từ clip

Đặc biệt, nhan sắc của nữ ca sĩ cũng được đánh giá là "lão hóa ngược" theo thời gian. Rất nhiều video clip trước đó được ghi lại bằng camera thường cũng khó lòng "dìm" nổi nhan sắc của nữ ca sĩ. 

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