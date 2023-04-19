Ái nữ nhà Đông Nhi vi vu cùng mẹ tại Nhật Bản, fan 'cạn lời' với loạt biểu cảm không thể 'tấu hài' hơn của nhóc tì!

Winnie, con gái cưng của Đông Nhi - Ông Cao Thắng “nhí nhố” tại Yamagata khiến netizent ‘lụi tim’ khen hết lời.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Đông Nhi đã đăng tải loạt ảnh biểu cảm cưng hết nấc của con gái cùng chồng trong chuyến đi nghỉ dưỡng tại Nhật Bản. Không hề kém cạnh cha mẹ, Winnie cũng nhanh chóng cho ra đời bộ ảnh với "1001 biểu cảm" tại xứ sở hoa anh đào khiến dân tình được dịp cười ra nước mắt. Dường như ngay lập tức, bài đăng của nhóc tỳ liên tục nhận về lượt bình luận cùng tương tác "khủng" khiến Đông Nhi - Ông Cao Thắng phải "đỏ mắt" ghen tỵ.
Nữ ca sĩ cũng chia sẻ loạt ảnh ăn kem đầy thần thái của con. Trong ảnh, Winnie gây "sốt" cõi mạng trước khoảnh khắc cầm kem bằng hai tay cực dễ thương. Thậm chí, nhóc tỳ còn tranh thủ lúc dừng lại bên đường chăm chú liếm láp từng ngụm khiến netizen không khỏi "tan chảy".
Có thể thấy, trước sức hút khó cưỡng của món ăn yêu thích, ái nữ Đông Nhi - Ông Cao Thắng không ngần ngại thể hiện sự "u mê không lối thoát". Tất nhiên, bằng chứng cho việc này đã được lưu lại qua vòng kem trắng quanh miệng của nhóc tỳ cùng khoảnh khắc "tham ăn" đến đánh mất cả hình tượng mà Đông Nhi đã nhanh tay "tóm gọn".
Được biết con gái Đông Nhi thường xuyên "tấu hài" khi đi du lịch với ba mẹ. Cụ thể trong hình ảnh gia đình cô đang đi du lịch Phú Quốc nhân dịp đầu năm mới 2023, bé Winnie mải mê ăn uống trong khi ba mẹ đang rủ nhau chụp ảnh. Thậm chí, nhóc tì đang nhắm mắt thưởng thức chiếc bánh nhưng vẫn không quên vẫy tay tạo dáng giống hệt phụ huynh.