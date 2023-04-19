Ái nữ nhà Đông Nhi vi vu cùng mẹ tại Nhật Bản, fan 'cạn lời' với loạt biểu cảm không thể 'tấu hài' hơn của nhóc tì!

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Đông Nhi đã đăng tải loạt ảnh biểu cảm cưng hết nấc của con gái cùng chồng trong chuyến đi nghỉ dưỡng tại Nhật Bản. Không hề kém cạnh cha mẹ, Winnie cũng nhanh chóng cho ra đời bộ ảnh với "1001 biểu cảm" tại xứ sở hoa anh đào khiến dân tình được dịp cười ra nước mắt. Dường như ngay lập tức, bài đăng của nhóc tỳ liên tục nhận về lượt bình luận cùng tương tác "khủng" khiến Đông Nhi - Ông Cao Thắng phải "đỏ mắt" ghen tỵ.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng cùng ái nữ vi vu tại Nhật Bản - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ loạt ảnh ăn kem đầy thần thái của con. Trong ảnh, Winnie gây "sốt" cõi mạng trước khoảnh khắc cầm kem bằng hai tay cực dễ thương. Thậm chí, nhóc tỳ còn tranh thủ lúc dừng lại bên đường chăm chú liếm láp từng ngụm khiến netizen không khỏi "tan chảy".