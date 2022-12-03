Con gái Đông Nhi càng lớn càng nữ tính điệu đà, mới 2 tuổi đã dạn dĩ trước ống kính ra dáng mẫu nhí tương lai

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, bé Winnie chỉ mới 2 tuổi nhưng cực kỳ kháu khỉnh, dạn dĩ, có phong cách thời trang ngộ nghĩnh, ra dáng người mẫu nhí.

Ngày từ khi chào đời, bé Winnie đã được ba mẹ đầu tư chăm sóc chu toàn, không thiếu thứ gì. Ông Cao Thắng và Đông Nhi cũng tạo điều kiện cho nhóc tì tiếp xúc với truyền thông, ống kính để trở nên dạn dĩ, thích nghi tốt hơn với công việc của ba mẹ. Con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả.(Ảnh: Facebook Winnie Ông) Con gái Đông Nhi tỏ ra khá thích thú khi được đi du lịch và chụp ảnh. (Ảnh: FB Winnie Ông)

Mới đây, trên trang cá nhân Winnie nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả trong loạt ảnh mới. theo đó, ngồi trên chiếc ghế lười màu cam, diện váy điệu đà, ái nữ đầu lòng nhà Đông Nhi liên tục thay đổi dáng chụp ảnh, khoe biểu cảm cực đáng yêu, xinh xắn như một nàng thơ. Bé Winnie rất dạn dĩ trước ống kính, không hề rụt rè, mắc cỡ. Bé Winnie càng lớn càng ra điệu đà đáng yêu. (Ảnh: Facebook Winnie Ông) Chỉ mới 2 tuổi nhưng bé Winnie đã ra dáng một người mẫu nhí. Winnie bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật, thừa hưởng gen trội từ ba mẹ. Trong bộ bộ ảnh cực đáng yêu, xinh xắn như nàng thơ của con gái Đông Nhi. Nhóc tì rất dạn dĩ trước ống kính, liên tục thay đổi dáng chụp ảnh.

Trên trang Instagram riêng có gần 300 nghìn người theo dõi, công chúa nhỏ thường được bố mẹ khoe những khoảnh khắc đời thường ngộ nghĩnh. Đông Nhi đầu tư cả tủ quần áo đa dạng cho con. Nhóc tì không mặc váy áo 'bánh bèo', công chúa mà được mẹ xây dựng phong cách năng động, nghịch ngợm. Bé Winnie rất dạn dĩ trước ống kính, không hề rụt rè, mắc cỡ, tự tin tạo dáng chuẩn mẫu nhí. (Ảnh: Facebook Winnie Ông) Con gái Đông Nhi xinh xắn diện trang phục truyền thống của Nhật Bản. (Ảnh: FB Winnie Ông) Không chỉ được chú ý qua các dự án âm nhạc ấn tượng, cuộc sống gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng được dân tình dành nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, con gái Winnie rất được lòng cộng đồng mạng khi sở hữu đường nét dễ thương cùng biểu cảm vô cùng đáng yêu. Có thể nói, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, bé Winnie ngay từ bé đã có cơ hội phát triển tốt, được tiếp xúc với công việc của ba mẹ. Vì thế, nhóc tì ngày càng dạn dĩ, không có sự e ấp, ngại ngùng như bạn cùng trang lứa.

“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê Khoảnh khắc của gia đình Ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, loạt ảnh mừng sinh nhật lên 2 biểu cảm của Winnie cực đáng yêu khiến dân tình "lụi tim".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-ong-nhi-cang-lon-cang-nu-tinh-ieu-a-moi-2-tuoi-a-dan-di-truoc-ong-kinh-ra-dang-mau-nhi-tuong-lai-531174.html