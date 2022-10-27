Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba

Hậu trường 27/10/2022 14:39

Trong lúc Ông Cao Thắng đang gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật thì bé Winnie bất ngờ "giật mic" của ba, nói 1 câu khiến khán giả "lụi tim".

Đến thời điểm hiện tại, Ông Cao Thắng và Đông Nhi đều là những ông bố, bà mẹ trách nhiệm và yêu thương con cái. Cặp đôi cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái, nhất là Ông Cao Thắng luôn đỡ đần vợ chăm con.

Bé Winnie là một trong những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" ra đời trong showbiz Việt. Cô bé nổi tiếng ngay từ bé và được nhiều khán giả yêu mến. Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng thường xuyên khoe những hình ảnh đáng yêu của con gái để bé được gần gũi hơn với người hâm mộ.

Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba - Ảnh 1

Đông Nhi - Ông Cao Thắng tổ chức sinh nhật hoành tráng mừng con gái tròn 2 tuổi. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Mới đây vào tối ngày (26/10), Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã tổ chức tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi của con gái cưng. Cả gia đình nữ ca sĩ diện tông trắng cực đáng yêu. Bé Winnie được mẹ diện cho đầm công chúa xinh xắn kèm nơ to cùng tông quá đỗi dễ thương.

Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba - Ảnh 2
Cả gia đình nhà Đông Nhi diện trang phục "tông xuyệt tông" với màu trắng đồng điệu. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Đặc biệt trong bữa tiệc, bé Winnie còn trổ tài tấu hài siêu cưng. Cụ thể, trong khi Ông Cao Thắng đang gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật thì bé Winnie bất ngờ "giật mic" của ba. Khán giả bật cười trước khoảnh khắc "giật mic" đầy dễ thương vì cô bé cũng muốn "phát biểu". Tuy nhiên, ái nữ của Đông Nhi nói được vài câu nhưng không ai hiểu rồi lại nhăn mặt làm xấu và cười khiến bố mẹ và mọi người cũng bật cười vì sự lầy lội này. 

Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba - Ảnh 3

Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba - Ảnh 4
Bé Winnie còn trổ tài tấu hài siêu cưng, chiếm spolight vì “giật mic” của bố
(Ảnh: FB Đông Nhi)

Cụ thể, với sự hướng dẫn của mẹ Đông Nhi, bé Winnie rất tự tin khi cầm micro và còn thành thạo hát một ca khúc thiếu nhi trước đông đảo khách mời. Cuối bài hát, nhóc tỳ đã hào hứng nói câu "I love you"  với biểu cảm đầy đáng yêu khiến nhiều khách mời tại buổi tiệc phải “lụi tim”.

Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba - Ảnh 5

Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba - Ảnh 6

Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba - Ảnh 7

Dàn khách mới và bạn bè thân thiết đã đến chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi. (Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh)

Đông Nhi mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi bằng buổi tiệc hoành tráng, bé Winnie tấu hài vì “giật mic” của ba - Ảnh 8
Đông Nhi thực hiện bộ ảnh kỷ niệm con gái tròn 2 tuổi. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Trước đó, nhân dịp bé Winnie lên hai tuổi gia đình Đông Nhi thực hiện bộ ảnh kỷ niệm với phong cách tự nhiên, ghi lại những khoảnh khắc ấm áp, đáng yêu bên công chúa nhỏ. Có thể thấy, mặc dù bận rộn công việc nhưng vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng luôn tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng con gái cưng. Cặp đôi có cách dạy dỗ ái nữ một cách cẩn thận. Nhờ đó mà bé Winnie dù chỉ mới tròn 2 tuổi đã thông minh, hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê 

“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê 

Khoảnh khắc của gia đình Ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, loạt ảnh mừng sinh nhật lên 2 biểu cảm của Winnie cực đáng yêu khiến dân tình "lụi tim".

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