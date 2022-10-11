Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới

Hậu trường 11/10/2022 14:37

Đông Nhi không thể đến dự đám cưới, Diệu Nhi tiếc nuối nhắc lại mối thù xưa vì không thể... trả thù "chị ruột".

Hôm qua (10/10), cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã tổ chức hôn lễ sau 7 năm yêu nhau trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp và các fan hâm mộ. Đám cưới của cả hai diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận) - quê nhà cô dâu. Tại đây, nhiều sao Việt như: Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Sam, Ngọc Trinh, Đức Phúc, Ninh Dương Lan Ngọc, Thuận Nguyễn,... khi đến tham dự và có 1 ngày “xoã” hết nấc. 

Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới - Ảnh 1
Đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt. (Ảnh minh họa: Internet)

Nếu như những khách mời đặc biệt trong hôn lễ Diệu Nhi – Anh Tú đều có mặt thì nhiều người tinh ý phát hiện sự vắng mặt của Đông Nhi. Bởi, trước đó Đông Nhi đã hào hứng khoe với người hâm mộ rằng bản thân cô đã nhận được thiệp cưới dễ thương từ cặp đôi Diệu Nhi – Anh Tú. Sự vắng mặt của Đông Nhi khiến nhiều người nuối tiếc. Theo đó, Đông Nhi cho biết bản thân nữ ca sĩ có một số việc bận mà trước đó cô đã lên lịch trình xong xuôi, vì vậy Đông Nhi đã không thể có mặt trong ngày vui của người em thân thiết.

Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới - Ảnh 2
Không trực tiếp tham dự đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú, Đông Nhi gửi lời chúc từ xa đến đàn em. (Ảnh: FB Mai Hồng Ngọc)
Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới - Ảnh 3
Cáo bận đám cưới Diệu Nhi, vợ chồng Đông Nhi đến dự tiệc cưới của Liêu Hà Trinh. (Ảnh: FB Mai Hồng Ngọc)

Dù có lý do riêng nhưng Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn bị "ném đá" khi không tới đám cưới Diệu Nhi. Một số trách Đông Nhi chơi không tốt khi Diệu Nhi từng hết mình với đám cưới của đàn chị. Thậm chí, Đông Nhi còn gọi Diệu Nhi là "em gái ruột".

Trước những lời chúc từ xa từ Đông Nhi, Diệu Nhi cũng có hành động thể hiện tình cảm chị em, bênh vực đàn chị trước làn sóng chỉ trích từ CĐM, cô bày tỏ: "Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc zị á!”. Màn tương tác của Diệu Nhi phần nào khẳng định được tình cảm chị em của Đông Nhi - Diệu Nhi. 

Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới - Ảnh 4
Diệu Nhi nhắc lại "mối thù" năm xưa và tiếc nuối vì không thể... trả thù "chị ruột". (Ảnh: FB Mai Hồng Ngọc)
Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới - Ảnh 5

 Diệu Nhi lên tiếng khi Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới mình. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình FB)

Dù Diệu Nhi đã lên tiếng, song nhiều khán giả vẫn cho rằng Đông Nhi nên học tập cách làm của các nghệ sĩ khác. Theo đó, nhiều sao Việt cũng được mời tới đám cưới của Diệu Nhi và MC Liêu Hà Trinh nhưng đã sắp xếp thời gian phù hợp, cặp đôi được góp ý nên chia nhau đi đám cưới như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương hoặc tranh thủ đi cả hai đám như Ngô Kiến Huy và Jun Phạm. 

Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz

Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz

Từng rất tự ti về ngoại hình, Diệu Nhi đến hiện tại đã "lột xác" trở thành một mỹ nhân trong showbiz Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệu Nhi Diệu Nhi - Anh Tú Đông Nhi đám cưới Đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 10 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 10 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 10 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh