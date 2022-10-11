Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới

Hôm qua (10/10), cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã tổ chức hôn lễ sau 7 năm yêu nhau trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp và các fan hâm mộ. Đám cưới của cả hai diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận) - quê nhà cô dâu. Tại đây, nhiều sao Việt như: Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Sam, Ngọc Trinh, Đức Phúc, Ninh Dương Lan Ngọc, Thuận Nguyễn,... khi đến tham dự và có 1 ngày “xoã” hết nấc.

Đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt. (Ảnh minh họa: Internet)

Nếu như những khách mời đặc biệt trong hôn lễ Diệu Nhi – Anh Tú đều có mặt thì nhiều người tinh ý phát hiện sự vắng mặt của Đông Nhi. Bởi, trước đó Đông Nhi đã hào hứng khoe với người hâm mộ rằng bản thân cô đã nhận được thiệp cưới dễ thương từ cặp đôi Diệu Nhi – Anh Tú. Sự vắng mặt của Đông Nhi khiến nhiều người nuối tiếc. Theo đó, Đông Nhi cho biết bản thân nữ ca sĩ có một số việc bận mà trước đó cô đã lên lịch trình xong xuôi, vì vậy Đông Nhi đã không thể có mặt trong ngày vui của người em thân thiết.