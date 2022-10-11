Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới

Đông Nhi không thể đến dự đám cưới, Diệu Nhi tiếc nuối nhắc lại mối thù xưa vì không thể... trả thù "chị ruột".
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Hôm qua (10/10), cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã tổ chức hôn lễ sau 7 năm yêu nhau trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp và các fan hâm mộ. Đám cưới của cả hai diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận) - quê nhà cô dâu. Tại đây, nhiều sao Việt như: Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Sam, Ngọc Trinh, Đức Phúc, Ninh Dương Lan Ngọc, Thuận Nguyễn,... khi đến tham dự và có 1 ngày “xoã” hết nấc.
Nếu như những khách mời đặc biệt trong hôn lễ Diệu Nhi – Anh Tú đều có mặt thì nhiều người tinh ý phát hiện sự vắng mặt của Đông Nhi. Bởi, trước đó Đông Nhi đã hào hứng khoe với người hâm mộ rằng bản thân cô đã nhận được thiệp cưới dễ thương từ cặp đôi Diệu Nhi – Anh Tú. Sự vắng mặt của Đông Nhi khiến nhiều người nuối tiếc. Theo đó, Đông Nhi cho biết bản thân nữ ca sĩ có một số việc bận mà trước đó cô đã lên lịch trình xong xuôi, vì vậy Đông Nhi đã không thể có mặt trong ngày vui của người em thân thiết.
Dù có lý do riêng nhưng Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn bị "ném đá" khi không tới đám cưới Diệu Nhi. Một số trách Đông Nhi chơi không tốt khi Diệu Nhi từng hết mình với đám cưới của đàn chị. Thậm chí, Đông Nhi còn gọi Diệu Nhi là "em gái ruột".
Trước những lời chúc từ xa từ Đông Nhi, Diệu Nhi cũng có hành động thể hiện tình cảm chị em, bênh vực đàn chị trước làn sóng chỉ trích từ CĐM, cô bày tỏ: "Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc zị á!”. Màn tương tác của Diệu Nhi phần nào khẳng định được tình cảm chị em của Đông Nhi - Diệu Nhi.
Dù Diệu Nhi đã lên tiếng, song nhiều khán giả vẫn cho rằng Đông Nhi nên học tập cách làm của các nghệ sĩ khác. Theo đó, nhiều sao Việt cũng được mời tới đám cưới của Diệu Nhi và MC Liêu Hà Trinh nhưng đã sắp xếp thời gian phù hợp, cặp đôi được góp ý nên chia nhau đi đám cưới như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương hoặc tranh thủ đi cả hai đám như Ngô Kiến Huy và Jun Phạm.