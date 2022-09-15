Choáng ngợp trước địa điểm diễn ra hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú: Resort 10 tầng, thiết kế như Châu Âu thu nhỏ

Mới đây, một người bạn thân thiết của Diệu Nhi - Anh Tú đã đăng tải hình ảnh thiệp mời và hé lộ địa điểm cưới xa hoa của cặp đôi diễn viên đình đám Vbiz. Cụ thể, không gian được đàng trai và đàng gái lựa chọn là trong khu resort nổi tiếng tại khu du lịch biển Phan Thiết - Bình Thuận, cũng chính là quê hương của Diệu Nhi.

Sau bức ảnh giấy đăng kí kết hôn và màn cầu hôn gây sốt cộng đồng mạng, những thông tin về lễ cưới của Diệu Nhi – Anh Tú dần được tiết lộ, netizen cũng săn đón nhiệt tình bởi đây là lễ cưới mà nhiều người mong chờ nhất năm nay.

Theo đó, vì lý do riêng tư nên an ninh, khâu kiểm duyệt khách mời của đám cưới sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Cô dâu - chú rể cũng tiết lộ đã chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt nhưng đến lúc đó mới bật mí.

Dựa trên thông tin ghi trên thiệp, đám cưới tổ chức vào ngày 10/10 tại Phan Thiết sẽ được tổ chức tại một 5 sao sang trọng ở Phan Thiết. Trước đó, cặp đôi nghệ sĩ được cho là cùng đến Phan Thiết để khảo sát địa điểm tổ chức đám cưới.

Toàn cảnh địa điểm sang trọng được cặp đôi lựa chọn cử hành hôn lễ. (Ảnh: FB Vietravel)

Được biết, resort nơi mà Diệu Nhi và Anh Tú chọn có thương hiệu nổi tiếng với thiết kế lâu đài cổ châu Âu gồm 10 tầng và 250 phòng làm nổi bật lên xa hoa và đẳng cấp. Chất lượng phục vụ cũng được áp dụng theo tiêu chuẩn 5 sao. Đặc biệt, nơi đây cũng đảm bảo sự riêng tư và các hoạt động vui chơi cho dàn khách mời toàn người nổi tiếng mà không sợ bị chụp hay quay lén.

Resort 5 sao được thiết kế theo phong cách lâu đài châu Âu. (Ảnh: FB Vietravel)

Nội thất sang trọng phía bên trong nơi diễn ra lễ cưới của Anh Tú - Diệu Nhi. (Ảnh: FB Vietravel)

Không gian cưới được Diệu Nhi - Anh Tú lựa chọn mới khai trương vào cuối tháng 9 năm nay. (Ảnh: FB Vietravel)

View nhìn ra biển đắt giá của resort 5 sao. (Ảnh: FB Vietravel)

Thông tin cho biết, resort này sẽ được khai trương vào cuối tháng 9 năm nay. Có nghĩa là Diệu Nhi và Anh Tú là những vị khách đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ hôn lễ ở đây. Giá thành tổ chức hôn lễ tại resort vẫn chưa được tiết lộ nhưng nhìn qua không gian, dịch vụ... của nó thì số tiền mà cặp đôi Diệu Nhi – Anh Tú móc hầu bao chi trả cho tiệc cưới thế kỷ không hề nhỏ.