Sao Việt và 1001 kiểu chụp ảnh cưới 'siêu lầy': Anh Tú - Diệu Nhi vẫn phải 'chào thua' cặp đôi này

Mới đây, thiệp cưới Diệu Nhi - Anh Tú được bạn bè chia sẻ, trong đó xuất hiện một bức ảnh cưới của cặp đôi. Sự hài hước, "lầy lội" của 2 nhân vật trong hình khiến nhiều người thích thú. Trong khi Diệu Nhi đeo nơ của chú rể, Anh Tú lại đội khăn voan của cô dâu.

Lý Hải - Minh Hà từng thực hiện một concept ảnh cưới vô cùng độc đáo, khi hóa thân thành những ông bà già.

Nói về độ "lầy lội" chắc khó ai qua được cặp đôi này. Dù "già" nhưng cả hai vẫn rất xì-tin và đáng yêu.

Kiểu tạo dáng và biểu cảm vui hết nấc của Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 và vợ.

Cặp đôi khiến netizen vô cùng phấn khích trước ý tưởng chụp cưới độc đáo.

Vẻ mặt bất ngờ cùng góc máy chụp từ dưới lên càng làm tăng độ "lầy lội" của bộ đôi Trấn Thành - Hari Won.

Nam diễn viên Bố Già không ngại làm biểu cảm lố khi chụp ảnh cùng vợ.

Cô dâu Nhã Phương - chú rể Trường Giang xuất hiện giản dị với dép tổ ong, biểu cảm nhí nhảnh, dễ thương. Trường Giang tạo dáng hăm dọa bà xã dù người đẹp vẫn cười tươi như hoa.

Nam diễn viên Taxi Em Tên Gì ngậm ngùi chịu trận bị bà xã nhéo tai hài hước.

Mặc dù đây không phải ảnh cưới chính thức của Bình An - Phương Nga, song concept này được nhận xét khá đầu tư. Trong ảnh, nam diễn viên và bạn gái Á hậu hoán đổi vai trò, nhìn Bình An mặc váy cưới mà nhiều người không nhịn được cười.

Khi tấu hài có sẵn trong người thì dù chụp ảnh cưới thì Thu Trang và Tiến Luật cũng không thể nghiêm túc nổi. Cặp đôi với biểu cảm "lầy lội", hài hước khiến ai nhìn vào cũng phải "cười nghiêng ngả".

Ảnh cưới "có một không hai" của vợ chồng Jennifer Phạm - Đức Hải với bối cảnh là sân solf với những pha tạo dáng không thể độc lạ hơn.