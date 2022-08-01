Hậu trường chụp ảnh cưới Phan Hiển - Khánh Thy ở Pháp: chú rể lịch lãm, nam tính, cô dâu tựa “nàng thơ” khoe vai trần gợi cảm

Hậu trường 01/08/2022 10:31

Chỉ mới là ảnh hậu trường thôi cũng đủ để netizen trầm trồ, ngưỡng mộ vì độ đẹp đôi, ngọt ngào của Phan Hiển - Khánh Thy.

Vào tháng 5 vừa qua, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ tổ chức đám cưới khi Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng bộ môn dancesport tại SEA Games 31. Đám cưới của cặp đôi dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay, được lên kế hoạch và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. 

Hậu trường chụp ảnh cưới Phan Hiển - Khánh Thy ở Pháp: chú rể lịch lãm, nam tính, cô dâu tựa “nàng thơ” khoe vai trần gợi cảm - Ảnh 1
Phan Hiển đã quỳ gối cầu hôn bà xã ngay trên sóng truyền hình.

Mới đây, Phan Hiển đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái báo tin anh sẽ đưa bà xã Khánh Thi sang Pháp chụp ảnh cưới từ ngày 19/7 đến 2/8 tới. Ekip đi cùng vợ chồng cặp sao có 3 người nữa. Vì vậy, họ đang tìm kiếm một căn hộ tại Paris để nghỉ ngơi trong những ngày chụp ảnh. 

Những hình ảnh hậu trường đầu tiên của Khánh Thi - Phan Hiển đã được hé lộ khiến fan vô cùng phấn khích. 

Hậu trường chụp ảnh cưới Phan Hiển - Khánh Thy ở Pháp: chú rể lịch lãm, nam tính, cô dâu tựa “nàng thơ” khoe vai trần gợi cảm - Ảnh 2
Phan Hiển bảnh bao, lịch lãm trong vai trò chú rể.

 

Hậu trường chụp ảnh cưới Phan Hiển - Khánh Thy ở Pháp: chú rể lịch lãm, nam tính, cô dâu tựa “nàng thơ” khoe vai trần gợi cảm - Ảnh 3
Cô dâu khoe thân hình nóng bỏng, đường cong "đồng hồ cát" tại bảo tàng Louvre.

Qua hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy Phan Hiển vô cùng bảnh bao, lịch lãm dù mới chỉ là hình ảnh hậu trường. Trong đó, Khánh Thi hoàn toàn chiếm trọn spotlight bởi thân hình “đồng hồ cát” quyến rũ.

Cô diện bộ váy 2 dây với thiết kế xẻ cao, triệt để khoe được đôi chân dài miên man cùng 3 vòng nóng bỏng. Có thể thấy, mặc dù đã là “bà mẹ 2 con” nhưng thân hình gợi cảm của cô vẫn khiến khán giả xuýt xoa và dành tặng lời khen.

Hậu trường chụp ảnh cưới Phan Hiển - Khánh Thy ở Pháp: chú rể lịch lãm, nam tính, cô dâu tựa “nàng thơ” khoe vai trần gợi cảm - Ảnh 4
Cả hai trao nhau cử chỉ lãng mạn dưới chân tháp Eiffel.

Trước đó, Khánh Thi cũng khiến người hâm mộ xôn xao khi "nhá hàng" đôi chút về váy cưới. Do cả 2 vợ chồng nghệ sĩ đều theo đạo Thiên chúa nên chọn váy có họa tiết lấy cảm hứng từ khung cửa vòm của các nhà thờ cổ, đính kết pha lê.

 Hậu trường chụp ảnh cưới Phan Hiển - Khánh Thy ở Pháp: chú rể lịch lãm, nam tính, cô dâu tựa “nàng thơ” khoe vai trần gợi cảm - Ảnh 5

Hậu trường chụp ảnh cưới Phan Hiển - Khánh Thy ở Pháp: chú rể lịch lãm, nam tính, cô dâu tựa “nàng thơ” khoe vai trần gợi cảm - Ảnh 6
Khánh Thy chọn váy cưới mang phong cách cổ điển, hoàng gia cho ngày trọng đại.

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi đình đám của làng dancesport Việt. Bên cạnh những thành tích, cống hiến cho làng thể thao Việt Nam, cả hai còn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả bởi chuyện tình hạnh phúc, viên mãn kéo dài suốt 13 năm. Phan Hiển bày tỏ, anh luôn yêu thương và nhường nhịn bà xã. Nam kiện tướng cũng biết ơn vợ vì luôn ủng hộ và hy sinh cho công việc của chồng. 

Tổ ấm của cặp đôi càng thêm hạnh phúc, viên mãn khi có thêm 2 thành viên là Kubi và Anna. Không chỉ thừa hưởng được từ bố mẹ nhan sắc mà tài năng “trời phú” của cả hai cùng thần thái đỉnh cao khiến cho mỗi khi xuất hiện, Kubi và Anna đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, chẳng hề kém cạnh bố mẹ. 

Hậu trường chụp ảnh cưới Phan Hiển - Khánh Thy ở Pháp: chú rể lịch lãm, nam tính, cô dâu tựa “nàng thơ” khoe vai trần gợi cảm - Ảnh 7
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Khánh Thy - Phan Hiển.

 

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