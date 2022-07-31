Một Á hậu Vbiz bất ngờ công khai con gái 2 tuối, vỡ òa hạnh phúc vì từng bị chẩn đoán mất khả năng làm mẹ

Mới đây, Trương Mỹ Nhân có bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội. Nữ diễn viên bất ngờ xác nhận đã có con gái 2 tuổi, tên thân mật là Bona. Hôm nay cũng chính là sinh nhật 2 tuổi của cô bé.

Chúc mừng sinh nhật tròn 2 tuổi của con, Bona!

Hôm nay mẹ viết ra những dòng này vì mẹ biết với bản tính của mẹ thì chắc nơi đây là nơi lưu trữ tốt nhất. Mẹ mong những dòng tâm sự này sau khi con lớn lên có thể đọc được và xem là kỷ niệm thật ngọt ngào.

Con được sinh ra bằng một tình yêu đẹp. Những ngày đầu con mới đến, mẹ đã rất bất ngờ. Lúc trước, bác sĩ nói mẹ bị đa nang buồng trứng nên rất khó có thai. Trước năm 25 tuổi, mẹ không dám nghĩ mình sẽ có con. Với mẹ, con như điều kỳ tích, là điều may mắn mà ông trời ưu ái dành cho mẹ.

Dù mẹ vụng về, mẹ có nhiều lúc thật trẻ con nhưng được làm mẹ của Bona đã mang đến cho mẹ hạnh phúc quá lớn. Mẹ cảm ơn Bona. Mẹ không hiểu tại sao ông trời có thể ban cho mẹ một em bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Lúc mang bầu con, mẹ chịu nhiều áp lực. Nhưng từ lúc con chào đời, con đã tiếp thêm cho mẹ sức mạnh. Con mạnh mẽ, ít khi khóc quấy, tình cảm và đặc biệt là lúc nào cho mẹ cảm giác mẹ là người đặc biệt nhất với con.

Bona ơi, con tuyệt vời như chòm sao Sư tử của con vậy đó. Từ bé, con đã luôn âu yếm mẹ, hôn mẹ, nắm lấy tay mẹ, nhìn vào gương mặt của mẹ để thể hiện cảm xúc. Nhiều khi mẹ nghĩ rằng không phải con mới 2 tuổi đâu, Bona à, mẹ ngốc quá phải không con.

Bây giờ con thêm tuổi mới rồi, cũng đã dần bộc lộ tính cách và cái tôi của mình hơn. Mẹ yêu sao những lần đi đâu con cũng về cất dép ngăn nắp, những lần gặp người lớn là con ngoan ngoãn cúi đầu chào. Con lại còn biết cảm ơn, xin lỗi và hờn dỗi nữa chứ. Con 2 tuổi rồi, đã biết chọn xem chương trình con thích, mặc bộ quần áo mà con yêu. Mẹ luôn tôn trọng những điều con chọn, con hãy chia sẻ cùng mẹ mọi điều con nhé.

Mẹ biết, khi mẹ viết những dòng này, sẽ có nhiều anh chị hỏi mẹ về con lắm. Nhưng con gái của mẹ quá là xinh xắn, đáng yêu mà, mẹ phải tự hào nói về con chứ. Mẹ đang rất hạnh phúc, khi được ở bên con. Và mẹ muốn cho cả thế giới biết rằng Bona của mẹ tuyệt vời đến thế nào.

Nếu quay lại những ngày mới mang thai con, mẹ vẫn sẽ chọn Bona. Mẹ thầm biết ơn bản thân vì đã quyết định đúng đắn. Mẹ có thể đi chậm một chút, có thể rơi vài nhịp trên con đường sự nghiệp nhưng mẹ không thể không có Bona.

Nếu ngày đó mẹ không đủ mạnh mẽ thì thiên thần nhỏ của mẹ đã chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu ngày đó mẹ chọn sự nghiệp, mẹ sẽ không bao giờ biết được nụ cười của con ấm áp, rạng rỡ đến chừng nào. Nếu ngày đó mẹ chọn sự nghiệp, có thể mẹ sẽ bước nhanh hơn một chút nhưng chắc chắn rằng cả đời này mẹ sẽ ân hận, hối tiếc lắm.

Phải chi mẹ tính toán được nhiều hơn, sẵn sàng hơn trong việc chào đón con thì có thể con đã có nhiều điều tốt đẹp hơn. Mẹ xin lỗi Bona vì đôi khi mẹ vụng về, mẹ lúng túng, mẹ chưa làm một người mẹ thật tốt nhưng mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn.

Con giúp mẹ cảm thấy cuộc đời này đẹp quá, tích cực quá. Mẹ bây giờ sống có mục đích hơn, con cho mẹ trách nhiệm cùng niềm tin rằng chỉ cần có con bên cạnh, mẹ sẽ làm được mọi thứ.

Không gì quý giá hơn được nhìn thấy con cười với mẹ mỗi ngày. Sinh nhật 2 tuổi rồi, Bona hãy mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh và mãi đáng yêu nhé. Mẹ yêu con lắm, Bona của mẹ".

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến Trương Mỹ Nhân và cô con gái đáng yêu của mình.

Trước đây, trong một bài phỏng vấn, nữ người mẫu xinh đẹp từng tiết lộ mình được chẩn đoán mắc hội chứng đa nang buồng trứng bẩm sinh. Mỹ Nhân chia sẻ những người mắc hội chứng này có tỉ lệ thụ thai rất thấp vì trứng không rụng đúng chu kỳ và có khả năng vô sinh. Cho đến hiện tại, kể về hành trình có con và nuôi dưỡng trong niềm hạnh phúc, song Trương Mỹ Nhân vẫn chưa hé lộ danh tính cha đứa trẻ.

Trương Mỹ Nhân được biết đến là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của showbiz Việt. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi sắc đẹp và cũng giành được thứ hạng cao. Cô nhận được giải vàng Người mẫu trẻ châu Á thuộc khuôn khổ giải thưởng "New Star Model Contest 2015" của Hàn Quốc. Sang đến năm 2016, Trương Mỹ Nhân thử sức với The Face và đoạt giải Á quân. Không dừng lại ở đó, Trương Mỹ Nhân còn tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Supranational Vietnam 2018 đã diễn ra tại Seoul - Hàn Quốc và đạt được giải Á hậu 1, người thắng cuộc thuộc về Hoa hậu Ngọc Châu.

Tháng 7/2021, Á hậu họ Trương từng gây sốc làng giải trí khi chia sẻ câu chuyện nợ nần của mẹ ruột - một người phụ nữ ham mê lô đề, cờ bạc. Nữ diễn viên bắt đầu im tiếng trong các hoạt động ở làng giải trí. Chia sẻ với báo chí, cô cho biết mình đã gặp 1 số trục trặc trong cuộc sống nên dành thời gian để nghỉ ngơi và cân bằng lại.