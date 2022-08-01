Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt?

Hậu trường 01/08/2022 09:06

Cả hai đều đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái 2 tuổi trong cùng một ngày lại cùng tên, trùng hợp đến thế sao?

Hôm qua 31/7, Trương Mỹ Nhân vừa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi lần đầu tiên công khai cô con gái Bona 2 tuổi. Nhân dịp sinh nhật lên 2 của bé, người đẹp 9x đã bày tỏ sự yêu thương và những cảm xúc khó quên trong suốt thời gian làm mẹ. Nhưng trong cả bức tâm thư gửi cho con gái, người hâm mộ không thấy cô nhắc đến danh tính cha đứa bé nên ai nấy đều vô cùng tò mò. 

Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt? - Ảnh 1
Trương Mỹ Nhân chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của bé Bona.

Trùng hợp thay, đến tối cùng ngày, trên trang cá nhân, nam thần "Tỏ Tình Hoàn Mỹ" Phí Ngọc Hưng cũng bất ngờ chia sẻ chuyện có con gái đầu lòng 2 tuổi sau một thời gian giấu kín. 

Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt? - Ảnh 2
Phí Ngọc Hưng cũng đăng bài chúc mừng con gái nhân dịp sinh nhật tròn 2 tuổi. 

 

Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt? - Ảnh 3
Netizen đã nhanh chóng nhận ra, đứa bé trong ảnh chụp chung với Phí Ngọc Hưng chính là bé Bona - con gái của Á hậu Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

 

Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt? - Ảnh 4
Bạch Công Khanh tiết lộ tên con gái Phí Ngọc Hưng là Bona.

Ngay lập tức, dựa vào hình ảnh, ngày tháng năm sinh và cả nickname Bona, dân tình cho rằng đây chính là con chung của cả hai, bé gái có đôi nét giống Phí Ngọc Hưng. 

Thông tin này hiện đang gây xôn xao trên khắp cõi mạng và khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó cả Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân đều chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò hay có con với nhau.

Được biết, Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân lần đầu hợp tác cùng nhau vào năm 2018 trong một chương trình du lịch tương tác tại Malaysia. Đến năm 2021, họ tiếp tục xuất hiện chung tại gameshow "Bản lĩnh ngôi sao" và đã có màn kết hợp ăn ý với nhau. Hiện Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng sự việc này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

 

Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt? - Ảnh 5
Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân lần đầu hợp tác cùng nhau vào năm 2018 trong một chương trình du lịch tương tác tại Malaysia.

 

Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt? - Ảnh 6
Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân trong gameshow "Bản lĩnh ngôi sao".
Một Á hậu Vbiz bất ngờ công khai con gái 2 tuối, vỡ òa hạnh phúc vì từng bị chẩn đoán mất khả năng làm mẹ

Một Á hậu Vbiz bất ngờ công khai con gái 2 tuối, vỡ òa hạnh phúc vì từng bị chẩn đoán mất khả năng làm mẹ

Thông tin Trương Mỹ Nhân có con gái tròn 2 tuổi khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Mỹ Nhân Phí Ngọc Hưng con gái Trương Mỹ Nhân sao việt giải trí tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 1 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An