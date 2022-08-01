Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt?

Trùng hợp thay, đến tối cùng ngày, trên trang cá nhân, nam thần "Tỏ Tình Hoàn Mỹ" Phí Ngọc Hưng cũng bất ngờ chia sẻ chuyện có con gái đầu lòng 2 tuổi sau một thời gian giấu kín.

Hôm qua 31/7, Trương Mỹ Nhân vừa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi lần đầu tiên công khai cô con gái Bona 2 tuổi. Nhân dịp sinh nhật lên 2 của bé, người đẹp 9x đã bày tỏ sự yêu thương và những cảm xúc khó quên trong suốt thời gian làm mẹ. Nhưng trong cả bức tâm thư gửi cho con gái, người hâm mộ không thấy cô nhắc đến danh tính cha đứa bé nên ai nấy đều vô cùng tò mò.

Bạch Công Khanh tiết lộ tên con gái Phí Ngọc Hưng là Bona.

Ngay lập tức, dựa vào hình ảnh, ngày tháng năm sinh và cả nickname Bona, dân tình cho rằng đây chính là con chung của cả hai, bé gái có đôi nét giống Phí Ngọc Hưng.

Thông tin này hiện đang gây xôn xao trên khắp cõi mạng và khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó cả Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân đều chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò hay có con với nhau.

Được biết, Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân lần đầu hợp tác cùng nhau vào năm 2018 trong một chương trình du lịch tương tác tại Malaysia. Đến năm 2021, họ tiếp tục xuất hiện chung tại gameshow "Bản lĩnh ngôi sao" và đã có màn kết hợp ăn ý với nhau. Hiện Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng sự việc này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân lần đầu hợp tác cùng nhau vào năm 2018 trong một chương trình du lịch tương tác tại Malaysia.