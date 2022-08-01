Nhìn mặt mộc của Hà Thanh Xuân thế này bảo sao "vua cá Koi" mê như "điếu đổ"

Hà Thanh Xuân là nữ ca sĩ hải ngoại được nhiều khán giả yêu mến, quan tâm không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào với những ca khúc trữ tình mà còn bởi ngoại hình xinh đẹp, nữ tính. Thời gian qua, Hà Thanh Xuân trở thành tâm điểm chú ý sau khi kết hôn cùng "vua cá Koi" Thắng Ngô.

Ảnh cưới của "vua cá Koi" Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân.

Cả hai đã gặp nhiều chỉ trích vì đoạn clip Thắng Ngô thề non hẹn biển với vợ cũ trước đây tại một chương trình truyền hình lan truyền khắp mạng xã hội. Cư dân mạng mỉa mai ông xã của Hà Thanh Xuân là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ". Song song đó, nhiều người tò mò về nhan sắc thật sự của nữ ca sĩ hải ngoại như thế nào lại có thể làm doanh nhân đình đám mê mệt, quyết cưới bằng được.