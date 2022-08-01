Nhìn mặt mộc của Hà Thanh Xuân thế này bảo sao "vua cá Koi" mê như "điếu đổ"

Không cần son phấn, trang điểm cầu kỳ, Hà Thanh Xuân vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ khi để mặt mộc.
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Hà Thanh Xuân là nữ ca sĩ hải ngoại được nhiều khán giả yêu mến, quan tâm không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào với những ca khúc trữ tình mà còn bởi ngoại hình xinh đẹp, nữ tính. Thời gian qua, Hà Thanh Xuân trở thành tâm điểm chú ý sau khi kết hôn cùng "vua cá Koi" Thắng Ngô.
Cả hai đã gặp nhiều chỉ trích vì đoạn clip Thắng Ngô thề non hẹn biển với vợ cũ trước đây tại một chương trình truyền hình lan truyền khắp mạng xã hội. Cư dân mạng mỉa mai ông xã của Hà Thanh Xuân là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ". Song song đó, nhiều người tò mò về nhan sắc thật sự của nữ ca sĩ hải ngoại như thế nào lại có thể làm doanh nhân đình đám mê mệt, quyết cưới bằng được.
Giọng ca sinh năm 1988 thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường lên trang Facebook cá nhân, điều khiến dân tình để tâm chính là dung mạo khả ái và khỏe khoắn cùng thần thái vô cùng sang chảnh củ nữ ca sĩ.
Khác với hình ảnh tà áo dài duyên dáng hay những chiếc váy dạ hội kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ trên sân khấu thì trong sinh hoạt đời thường cô rất chuộng để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng. Ở độ tuổi 34, Hà Thanh Xuân có một gương mặt mộc nổi bật với làn da trắng trẻo, đường nét hài hòa, cân đối, rõ nét cùng sống mũi cao "cân" mọi góc mặt càng nhìn gần càng mê mẩn.
Hà Thanh Xuân tiết lộ, để có được nhan sắc tươi tắn, trẻ hơn tuổi, cô kiên trì lối sống cực khoa học. Mỗi buổi sáng, cô luôn khởi động cơ thể với vài động tác giãn cơ nhè nhẹ. Sau đó uống một ly nước ấm để giúp cơ thể đào thải độc tố sau một đêm dài, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa lão hóa. Cô cũng khuyên phái đẹp nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da và kem chống nắng để bảo vệ da trước khi trang điểm.