Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz

Hậu trường 04/10/2022 10:20

Từng rất tự ti về ngoại hình, Diệu Nhi đến hiện tại đã "lột xác" trở thành một mỹ nhân trong showbiz Việt.

Diệu Nhi chắc hẳn là cái tên không còn xa lạ gì với khán giả truyền hình khi cô có lượng tần suất xuất hiện dày đặc tất cả mặt trận gameshow, phim sitcom, điện ảnh,...Hiện tại, Diệu Nhi đang là một diễn viên hài trẻ được yêu mến hiện tại nhờ nét duyên dáng và tính cách “tưng tửng”, lầy lội. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ngoài việc trưởng thành trong diễn xuất, Diệu Nhi còn khiến không ít người phải ngạc nhiên với sự thay đổi về ngoại hình.

Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 1

Những hình ảnh trong quá trình "lột xác" ngoạn mục về vẻ ngoài của Diệu Nhi. (Ảnh: FB Diệu Nhi)

Tuy nhiên, đằng sau sự vui vẻ hài hước, ít ai biết rằng, để có được sự thành công như hôm nay, cô đã phải trải qua quãng thời gian nhận về nhiều chê bai, miệt thị từ bạn học, đồng nghiệp. Thậm chí Diệu Nhi còn bị từ chối vai diễn vì vẻ ngoài không xinh đẹp. Thế nhưng đến hiện tại, nữ diễn viên trở thành một mỹ nhân trong showbiz Việt.

Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 2

Diệu Nhi thời mới vào nghề xuất hiện với ngoại hình đen nhẻm. (Ảnh: FB Diệu Nhi)

Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 3

Diệu Nhi với tạo hình sến sẩm, màu mè trong các bộ phim trước. (Ảnh: FB Diệu Nhi)

Được biết đến là một trong những diễn viên hài được phần đông giới trẻ yêu thích hiện nay, Diệu Nhi trước kia thường xuyên diện những bộ quần áo có đôi phần sến sẩm, màu mè và không tôn được vóc dáng của cô. 

Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 4
Diệu Nhi bị gắn mác “quê mùa” lúc mới vào nghề. (Ảnh: FB Diệu Nhi)
Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 5

Diệu Nhi thuở “còn phèn” được nữ diễn viên chia sẻ trên tranh cá nhân (Ảnh: FB Diệu Nhi)

 Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 6

Không có xuất phát điểm thuận lợi về ngoại hình để làm diễn viên nhưng Diệu Nhi đã cố găng từng ngày, tìm cơ hội chứng tỏ năng lực và dần trở nên được yêu thích. Cô cũng tự ý thức hơn về mặt hình ảnh để luôn chỉn chu trước công chúng. Từ một cô nàng bị gắn mác “quê mùa”, Diệu Nhi trở thành một cô nàng thời trang gợi cảm. Cô còn tích cực tập gym để có được thân hình quyến rũ.

Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 7
Diệu Nhi đã ngày càng gợi cảm trong phong cách hơn. (Ảnh: FB Diệu Nhi)
Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 8
Gu ăn mặc của Diệu Nhi ngày càng sành điệu, thời thượng. (Ảnh: FB Diệu Nhi)
Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 9

Từng bị gắn mác "gái quê", giờ đây Diệu Nhi đã trở thành mỹ nhân nóng bỏng của showbiz Việt.  (Ảnh: FB Diệu Nhi)

Loạt ảnh thuở “còn phèn” của Diệu Nhi, từ cô nàng “xấu lạ” bị gắn mác “quê mùa” thành mỹ nhân làng hài của Vbiz - Ảnh 10

Màn "lột xác" quá ngoạn mục khiến nhiều người nhầm tưởng Diệu Nhi đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào đó bởi nhan sắc quá khác biệt. Được biết, Diệu Nhi chỉ nhấn mí nhẹ chứ không hề dao kéo.

Choáng ngợp trước địa điểm diễn ra hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú: Resort 10 tầng, thiết kế như Châu Âu thu nhỏ

Choáng ngợp trước địa điểm diễn ra hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú: Resort 10 tầng, thiết kế như Châu Âu thu nhỏ

Hôn lễ của Diệu Nhi và Anh Tú sẽ diễn ra vào ngày 10/10. Cặp sao tổ chức bữa tiệc tại một resort chuẩn 5 sao ở Phan Thiết.

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