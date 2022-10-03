Bắt trọn khoảnh khắc Anh Tú - Diệu Nhi cực 'tình' khi tự tay trang trí nơi tổ chức đám cưới

Hậu trường 03/10/2022 11:10

Loạt khoảnh khắc của Diệu Nhi khi cùng ông xã Anh Tú tất bật chuẩn bị, kiểm tra địa điểm tổ chức hôn lễ khiến dân tình "khoái khoái".

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một vài khoảnh khắc hiếm hoi được cho là của Ekip chia sẻ về khung cảnh trước hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú. Cả 2 đều diện trang phục hết sức thoải mái đến để kiểm tra nơi diễn ra hôn lễ, đích thân 2 "nhân vật chính" tự tay chuẩn bị, trang trí.

Bắt trọn khoảnh khắc Anh Tú - Diệu Nhi cực 'tình' khi tự tay trang trí nơi tổ chức đám cưới - Ảnh 1
Tấm porster đặc biệt mang phong cách "lầy lội" của Diệu Nhi - Anh Tú (Ảnh: Internet)

Có thể thấy, anh cưới đặt ở background của đôi vợ chồng được in khổ lớn, tạo thành khuôn viên bao quanh bữa tiệc. Trong ảnh, cả hai chụp hoán đổi khi chú rể đội khăn voan, cô dâu cài nơ ở cổ. Dù bận rộn nhưng cặp đôi vẫn không ngừng "pha trò" cùng nhau. Nhìn khoảnh khắc đáng yêu của Diệu Nhi - Anh Tú khiến ai nấy đều ghen tỵ. Khi tạo dáng bên tấm poster cưới to, Diệu Nhi và Anh Tú không quên trao nhau ánh nhìn chứa đựng "tình cảm".

Bắt trọn khoảnh khắc Anh Tú - Diệu Nhi cực 'tình' khi tự tay trang trí nơi tổ chức đám cưới - Ảnh 2
Diệu Nhi - Anh Tú tự tay trang trí khung cảnh ở nơi tổ chức đám cưới - Ảnh: Internet 

Được biết, hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú sẽ được tổ chức tại một khu resort cao cấp mới toanh vào ngày 10/10. Khách mời đến dự đám cưới được yêu cầu mặc trang phục có màu đen, hồng nhạt. Hiện, dân tình đang khá háo hức mong chờ đám cưới của cặp đôi.

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