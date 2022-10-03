Khoảnh khắc Anh Tú luôn nắm tay Diệu Nhi ở Phan Thiết đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, Diệu Nhi và Anh Tú đã đáp chuyên cơ xuống khách sạn để khảo sát nơi diễn ra hôn lễ tại quê nhà Phan Thiết. Tiếp đó, đôi vợ chồng son còn dạo phố mua sắm và chụp ảnh. Trong suốt những lần bị bắt gặp và quay lại những khoảnh khắc này, có thể dễ dàng nhìn thấy cặp đôi luôn nắm tay không rời.

Diệu Nhi - Anh Tú đáp chuyên cơ tại khách sạn diễn ra đám cưới, tay trong tay khảo sát địa điểm trước thềm đám cưới - Ảnh: Internet Tối ngày 2/10, Diệu Nhi còn bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Anh Tú. Trong buổi tiệc tối, cô cùng sự góp mặt của người thân, bạn bè đã chuẩn bị bánh kem, nến, cùng nhau hát mừng sinh nhật ông xã. Được vợ tổ chức sinh nhật, khi thấy Diệu Nhi cầm trong tay chiếc bánh kem, Anh Tú không giấu được vẻ mặt vui mừng, cả hai nhìn nhau với ánh mặt cực "tình".

Diệu Nhi bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cho Anh Tú - Ảnh: Internet Diệu Nhi và Anh Tú đã đăng ký kết hôn vào ngày 10/10/2019. Được biết, hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú sẽ được tổ chức tại một khu resort cao cấp mới toanh. Khách mời đến dự đám cưới được yêu cầu mặc trang phục có màu đen, hồng nhạt. Hiện một số nghệ sĩ thân thiết như Thu Trang - Tiến Luật, Jun Phạm, Trấn Thành,.... đã khoe thiệp cưới và xác nhận sẽ có mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi.

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