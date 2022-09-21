Không kém cạnh Diệu Nhi – Anh Tú, Liêu Hà Trinh “xả kho” loạt ảnh cưới đẹp xuất thần đậm chất Việt Nam

Liêu Hà Trinh vừa khoe loạt ảnh cưới đậm chất Việt Nam bên bạn trai, khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi khiến dân tình xuýt xoa vì quá đẹp đôi.
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Sáng ngày 21/9, trên trang Facebook cá nhân, MC Liêu Hà Trinh tung loạt ảnh cưới vô cùng xuất sắc mang đậm chất Việt Nam với áo dài đỏ truyền thống. Cả 2 diện áo dài nổi bật, nắm tay nhau thả dáng giữa phố đông người.
Trong khi chàng rất bảnh bao và điển trai, thì nàng lại gây mê với nhan sắc xinh đẹp, thần thái tràn đầy năng lượng khiến bao khán giả phải mê đắm. Có thể thấy, cô nàng cùng bạn trai đã thi nhau khoe những cử chỉ tình tứ khiến cư dân mạng phải ghen tị.
Được biết, vào tháng 10 tới đây, Liêu Hà Trinh sẽ bước lên xe hoa cùng với bạn trai Việt kiều. Nữ MC cũng cho biết, khách mời khoảng 300 người. Không gian cưới được trang trí như một khu rừng thông ở Đà Lạt: "Tôi và chồng đang đầu tư thêm về ý tưởng để tạo vài yếu tố bất ngờ cho khách mời".
Liêu Hà Trinh được bạn trai cầu hôn trước khi bắt đầu yêu xa cách đây hai năm trước. Sau khoảng thời gian 2 năm yêu xa đầy sóng gió, Liêu Hà Trinh và bạn trai của mình cuối cùng cũng có cơ hội được gặp lại nhau. Cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Chồng chưa cưới của cô cũng quyết định về Việt Nam lập nghiệp để gần vợ.