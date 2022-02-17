Cộng đồng mạng vô cùng háo hức đón chờ đám cưới của Liêu Hà Trinh và bạn trai Việt Kiều trong thời gian không xa.
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Thời gian qua vì tình hình dịch bệnh kéo dài mà nhiều cặp đôi phải ngậm ngùi chấp nhận yêu xa và các nghệ sĩ Việt cũng không ngoại lệ. Mới đây, sau hơn 2 năm xa cách, Liêu Hà Trinh vỡ oà khi ra đón bạn trai tại sân bay. Trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ khoảnh khắc vô cùng xúc động khi cả 2 gặp lại nhau. Đáng chú ý, cô nàng còn bật mí về một đám cưới sẽ được tổ chức không còn xa.
Trước đó, chia sẻ với Thanh Niên về chuyện tình yêu của mình và bạn trai Việt Kiều, MC Liêu Hà Trinh cho biết, dù xa khoảng cách địa lý nhưng cả hai vẫn hạnh phúc, yêu nhau như ngày đầu. Nữ MC tâm sự: "Hai năm không gặp nhưng tôi và chồng vẫn hạnh phúc, yêu nhau như ngày đầu. Chúng tôi xa mặt nhưng không cách lòng. Tôi tin mình đã tìm đúng người và anh ấy cũng vậy. Vì dịch bệnh và một số kế hoạch cá nhân của cả hai, chồng tôi vẫn chưa thể về Việt Nam. Nếu tình trạng này kéo dài thì khoảng tháng 2/2022, tôi sẽ sang Hà Lan gặp chồng".
Đồng thời, tâm sự thêm về dự định trước khi lấy chồng và có con, nữ MC cho biết, cô muốn mình và ông xã có thể đi du lịch cùng bạn bè, dành thời gian cho những buổi tiệc tùng với những người bạn thân thiết. Bên cạnh đó, nữ MC cũng cho biết sau khi lấy chồng sẽ tạm dừng công việc nghệ thuật để thực hiện nhiệm vụ của một người vợ.
Được biết, bạn trai của nữ MC tên Đăng Khoa, là một Việt kiều hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Hiện tại, anh đang là doanh nhân trong lĩnh vực đầu tư ẩm thực, kém Liêu Hà Trinh 2 tuổi. Nói về chồng, người đẹp sinh năm 1988 không ngần ngại dành lời khen, ông xã luôn có ý chí phấn đấu, yêu thương và hết mực cưng chiều cô. Liêu Hà Trinh cảm nhận được anh có trái tim ấm áp và muốn gắn bó với người này.