Thời gian qua vì tình hình dịch bệnh kéo dài mà nhiều cặp đôi phải ngậm ngùi chấp nhận yêu xa và các nghệ sĩ Việt cũng không ngoại lệ. Mới đây, sau hơn 2 năm xa cách, Liêu Hà Trinh vỡ oà khi ra đón bạn trai tại sân bay. Trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ khoảnh khắc vô cùng xúc động khi cả 2 gặp lại nhau. Đáng chú ý, cô nàng còn bật mí về một đám cưới sẽ được tổ chức không còn xa.

Liêu Hà Trinh đăng tải khoảnh khắc xúc động khi đón chồng sắp cưới tại sân bay - Ảnh: FBNV

Trước đó, chia sẻ với Thanh Niên về chuyện tình yêu của mình và bạn trai Việt Kiều, MC Liêu Hà Trinh cho biết, dù xa khoảng cách địa lý nhưng cả hai vẫn hạnh phúc, yêu nhau như ngày đầu. Nữ MC tâm sự: "Hai năm không gặp nhưng tôi và chồng vẫn hạnh phúc, yêu nhau như ngày đầu. Chúng tôi xa mặt nhưng không cách lòng. Tôi tin mình đã tìm đúng người và anh ấy cũng vậy. Vì dịch bệnh và một số kế hoạch cá nhân của cả hai, chồng tôi vẫn chưa thể về Việt Nam. Nếu tình trạng này kéo dài thì khoảng tháng 2/2022, tôi sẽ sang Hà Lan gặp chồng".