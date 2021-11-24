Chia sẻ về chồng của Liêu Hà Trinh khiến 'hội chị em' xót xa trong lòng

Hậu trường 24/11/2021 14:07

Những chia sẻ của Liêu Hà Trinh khiến khán giả vô cùng chú ý.

Mới đây, Liêu Hà Trinh đã có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân khiến nhiều chị em phụ nữ đồng cảm.

Trả lời trên tờ Thanh Niên, Liêu Hà Trinh cho hay khoảng cách địa lý không làm lung lay tình cảm với chồng dù họ đã hai năm không gặp mặt trực tiếp. Cô chia sẻ: "Hiện tại, vì một số kế hoạch cá nhân của cả hai đứa và cách trở bởi dịch bệnh nên chồng tôi vẫn chưa về Việt Nam được. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì khoảng tháng 2 năm sau tôi sẽ sang Hà Lan để tìm gặp và kết nối lại với chồng. Biết đâu tôi sẽ dẫn anh ấy về nước và cả hai làm đám cưới".

Đồng thời, Liêu Hà Trinh còn tiết lộ thêm cô đã lên chùa ở Hà Nội dâng lễ để xin làm con dâu của gia đình bạn trai vào ngày 10/10/2020

Lieu Ha Trinh

Chia sẻ về chồng của Liêu Hà Trinh khiến 'hội chị em' xót xa trong lòng - Ảnh 2

Hình ảnh nữ MC hạnh phúc bên chồng

Người đẹp cũng khẳng định mối quan hệ giữa cô và chồng vẫn êm ấm. "Tôi và chồng vẫn hạnh phúc, mong là được gặp lại nhau vào tháng 2, tháng 3 năm sau. Không có cách lòng đâu. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm đúng người và anh ấy cũng vậy. Cả hai đều có lòng tin về lối sống, gia đình và sự bình an. Dù 2 năm không gặp nhưng vẫn yêu nhau như ngày đầu"

Lieu Ha Trinh 2
Cô là MC có lượng khán giả mến mộ nhất định
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Nữ MC cũng vừa ra mắt và bộ ảnh mới tặng khán giả

Trước, đó, chia sẻ với tờ Tổ Quốc, nữ nhà văn xinh đẹp tiết lộ từng bất an khi thời gian xa nhau quá lâu, cô nói: "Tôi và người yêu trước giờ luôn có một nguyên tắc là dù bận thế nào cũng phải 3 tháng gặp nhau một lần. Nếu tôi không đi qua bên đó thì anh ấy sẽ về Việt Nam... Từ đó, tôi cảm thấy khá bất an. Sự bất an đó khiến tôi bất lực, hoang mang không biết vì sao lại phải chiến đấu một mình, trong khi mình vẫn có người yêu"

Tuy nhiên, hiện tại, Liêu Hà Trinh và chồng "xa mặt" nhưng không "cách lòng".

Tâm sự về sự nghiệp của bản thân, cô cho biết trong tháng 10, cô cũng vừa cho ra mắt quyển sách 'Giỏ Trái Cây' mang thông điệp bình an và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả cũng như giới văn nghệ sĩ. Song, mới đây nàng thơ và êkip vừa thực hiện bộ ảnh 'Tự Em' để kỷ niệm tuổi mới, đồng thời gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến mọi người. Cái tên 'Tự Em' thoáng nghe sẽ cảm thấy chút buồn, chút cô đơn, một chút gì đó khiến người ta thoáng sợ hãi như cái cách mà một mùa dịch đi qua mang theo bao mất mát. Ấy vậy mà đối với Trinh, 'Tự Em' là hạnh phúc'.

Ảnh: Tổng hợp

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