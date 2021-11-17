Phạm Hương có một 'bí kíp' đẹp xuất thần mà hiếm ai biết

Nghe bí quyết làm đẹp của Phạm Hương khán giả vô cùng thú vị.
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Phạm Hương sử dụng tẩy da chết dạng bột để loại bỏ lớp da khô ráp, xỉn màu, cải thiện da sáng mịn.
Nàng hậu chia sẻ bước chăm sóc da không thể thiếu với cô trong thời gian gần đây là tẩy tế bào chết. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sử dụng sản phẩm tẩy da chết hàng ngày dạng bột của một thương hiệu Mỹ, có giá bán niêm yết là 59 USD (khoảng 1,4 triệu đồng) cho dung tích 74 g.
Sản phẩm mỹ nhân sử dụng có thành phần chính từ cám gạo cùng chiết xuất đu đủ, cam thảo, nho...
Trước đó, cô tâm sự về tin đồn về Việt Nam: "Như mọi người đã biết, Phạm Hương vừa sinh em bé thứ hai nên không có kế hoạch về Việt Nam sắp tới. Đồng thời, Phạm Hương cũng không có ý định trở lại showbiz Việt vì muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình, con cái và công việc hiện đang theo đuổi tại Mỹ".
Ngoài ra, nàng hậu còn gửi lời cảm ơn đến những tình cảm của mọi người, của cộng đồng fan dành cho mình. Phạm Hương bày tỏ sự hạnh phúc khi được mọi người yêu thương và quan tâm dù đã rời xa showbiz suốt 3 năm qua.
Hiện tại, Phạm Hương có cuộc sống hạnh phúc xa hoa bên gia đình nhỏ khiến khán giả vô cùng ganh tị.
Ảnh: Tổng hợp