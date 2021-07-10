Rùng mình nhìn lại ảnh mắm tôm, sơn đen 'bay tá lả' trong ngày khai trương trà sữa của Phạm Hương 2017

Hậu trường 10/07/2021 15:04

Khán giả vẫn còn nhớ như in năm 2017 khi khai trương quán trà sữa hoa hậu Phạm Hương đã ăn ngay mắm tôm và sơn đen khiến khán giả một phen hú hồn.

Chuyện chơi xấu nhau trong giới showbiz không còn gì lạ với khán giả hâm mộ. Nhiều ngôi sao khi vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý luôn vướng phải những lùm xùm không đáng có. Như nàng hậu Phạm Hương là một ví dụ. Còn nhớ năm 2017 cô đã khai trương quán trà sữa và được rất nhiều tên tuổi trong giới đến chúc mừng. Đang hân hoan chào đón các đồng nghiệp thì kẻ xấu tạt mắm tôm, nước sơn bẩn vào quán khiến ai nấy chứng kiến đều giận tím mặt vì hành vi kém ý thức này.

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Phạm Hương năm đó trong buổi khai trương quán trà sữa với sự cố nhỏ đáng tiếc - Ảnh: Internet
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Buổi khai trương có nhiều ngôi sao showbiz ghé thăm - Ảnh: Internet

Gần đây sau khi Vy Oanh tố một hoa hậu liên quan đến vụ tạt mắm tôm, nước sơn vào quán của Phạm Hương, những hình này bị “đào” trở lại khiến người xem vô cùng xót xa cho hoa hậu hoàn vũ 2015 và hy vọng rằng showbiz từ nay về sau đừng mang những trò bẩn ra chơi sau lưng nhau như thế.

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Mắm tôm bị kẻ xấu tạt thẳng vào quán của nàng hậu - Ảnh: Internet
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Ngoài ra còn có nước sơn đen - Ảnh: Internet
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Vụ việc khiến ai chứng kiến cũng bất bình - Ảnh: Internet

Trước đó, Vy Oanh gián tiếp tố cáo một Hoa hậu "chơi bẩn" Phạm Hương, nhân vật này đã cảnh cáo Vy Oanh nên biết điều, bản thân không tốt đẹp nên chưa đủ tư cách nói ai. Nữ doanh nhân còn cho biết Vy Oanh thích "xía mũi vào chuyện người khác", chẳng hạn như từng công kích Hari Won hay vợ chồng nữ ca sĩ Thu Minh.

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Sự cố nhỏ năm đó khiến fan của Phạm Hương thương cô đứt ruột và mong nàng Hậu bớt buồn. Hiện tại cô đang có cuộc sống thượng lưu tại Mỹ và khán giả mong chờ cô tái xuất trong thời gian sớm nhất - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả sau khi chứng kiến hình ảnh cũ này vô cùng cảm thương cho Phạm Hương. Hiện tại những bức ảnh mắm tôm, nước sơn đen trong đợt khai trương quán của nàng Hậu năm đó vẫn khiến nhiều khán giả chú ý và bàn tán rôm rả.

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