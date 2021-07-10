Chuyện chơi xấu nhau trong giới showbiz không còn gì lạ với khán giả hâm mộ. Nhiều ngôi sao khi vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý luôn vướng phải những lùm xùm không đáng có. Như nàng hậu Phạm Hương là một ví dụ. Còn nhớ năm 2017 cô đã khai trương quán trà sữa và được rất nhiều tên tuổi trong giới đến chúc mừng. Đang hân hoan chào đón các đồng nghiệp thì kẻ xấu tạt mắm tôm, nước sơn bẩn vào quán khiến ai nấy chứng kiến đều giận tím mặt vì hành vi kém ý thức này.

Phạm Hương năm đó trong buổi khai trương quán trà sữa với sự cố nhỏ đáng tiếc - Ảnh: Internet

Buổi khai trương có nhiều ngôi sao showbiz ghé thăm - Ảnh: Internet

Gần đây sau khi Vy Oanh tố một hoa hậu liên quan đến vụ tạt mắm tôm, nước sơn vào quán của Phạm Hương, những hình này bị “đào” trở lại khiến người xem vô cùng xót xa cho hoa hậu hoàn vũ 2015 và hy vọng rằng showbiz từ nay về sau đừng mang những trò bẩn ra chơi sau lưng nhau như thế.