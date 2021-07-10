"Kim Ngân hóa điên mất hai mấy năm thì chẳng còn gì cả. Thôi thì cứ coi như Kim Ngân đang trả nợ trần gian vậy" - mẹ Kim Ngân bộc bạch.

Thời gian qua sau khi Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân trong cuộc sống hàng ngày thì cuộc đời và quá khứ bà cũng được chú ý nhiều hơn. Nhiều khán giả tiếc nuối cho một thời vàng son của Kim Ngân và hy vọng nữ ca sĩ mau chóng bình phục. Kim Ngân thời trẻ là một ca sĩ nổi tiếng nên chứng kiến cuộc sống về già của bà nhiều khán giả đã xót xa và thương cảm - Ảnh: Internet Mới đây nhất mẹ Kim Ngân đã xuất hiện trên một chương trình và có chia sẻ về nữ ca sĩ vang danh một thời kèm gửi lời cảm ơn đến Thúy Nga thời gian qua đã giúp đỡ con gái bà rất nhiệt tình. Mẹ Kim Ngân chia sẻ: "Tôi mong rằng, cộng đồng mạng muốn nói gì thì hãy suy nghĩ, tìm hiểu kỹ, đừng phán xét, xúc phạm, làm tổn thương người khác một cách thậm tệ, nặng nề như thế. Không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai trong chuyện này cũng vậy, mọi người hãy tìm hiểu mọi thứ một cách công bằng rồi hẵng lên tiếng, chứ không phải muốn nói gì thì nói. Sau cùng, tôi xin được cảm ơn Thúy Nga, gia đình cô Huyền (chủ phòng trọ nơi Kim Ngân đang ở), khán giả và các mạnh thường quân đang giúp Kim Ngân. Tôi không nói láo, cũng không lợi dụng Thúy Nga như những gì mọi người trên mạng nói. Tôi lợi dụng Thúy Nga để làm gì? Thúy Nga giúp con tôi thì tôi cám ơn, chứ tôi làm gì mà phải lợi dụng?”.

Thời gian qua Thúy Nga cũng đã giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều điều trong cuộc sống thường nhật - Ảnh: Internet Ngoài ra bà cũng cho rằng nếu Thúy Nga kiếm được tiền vì quay Kim Ngân lên thì bà cũng mừng, và khẳng định thêm lần nữa là rất mang ơn nữ danh hài: “Tôi nói thật, Thúy Nga mà làm giàu được nhờ kênh Youtube, có được triệu view nhờ Kim Ngân thì tôi còn mừng là đằng khác, vì tấm lòng của Thúy Nga rất đáng để được hưởng những điều đó. Vì thế, tôi không đặt vấn đề xem Thúy Nga kiếm được bao tiền từ việc quay Kim Ngân lên Youtube. Thúy Nga kiếm được càng nhiều tôi càng mừng vì đó là cái giá xứng đáng cho công sức Thúy Nga bỏ ra. Tôi chỉ mang ơn Thúy Nga vì đã giúp đỡ Kim Ngân khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi mong mọi người đừng phán xét tôi hay Thúy Nga nữa". Mẹ Kim Ngân gửi lời cảm ơn Thúy Nga và mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn về những lùm xùm vừa qua - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, mẹ ca sĩ Kim Ngân còn chia sẻ về bệnh tật của nữ ca sĩ, bà cho biết Kim Ngân rất được nhiều người yêu mến trong thời vàng son của mình. Đi đến đâu cô cũng được săn đón và ái mộ. Mẹ Kim Ngân bộc bạch: “Nó đi đâu cũng có người thương, sống một cuộc sống đầy đủ vật chất, từ ăn uống đến quần áo. Cái gì nó cũng đầy đủ hơn nhiều người khác. Lớn lên thì nó xinh đẹp, nổi tiếng, được biết bao người ái mộ, yêu mến. Bởi vậy nên việc nó bị bệnh cũng không có gì quá bất công. Cuộc đời này không có ai được mọi thứ hoàn toàn, được cái này thì mất cái kia”.

Mẹ Kim Ngân cũng nhắc đến cố ca sĩ Ngọc Lan và tỏ ra thương cảm cho số phận của con gái mình: “Mọi người chắc ai cũng biết ca sĩ Ngọc Lan. Cô ấy cũng xinh đẹp, hiền lành, nổi tiếng, được bao người yêu quý nhưng rồi cũng chết sớm. Kim Ngân cũng như vậy. Tôi nói thật, chẳng thà con Ngân nó chết sớm còn hơn sống một cuộc đời như vậy. Giả sử cuộc đời một con người có sống được đến 80 tuổi thì cũng hết một nửa đời là ngủ rồi. Riêng Kim Ngân lại hóa điên mất hai mấy năm nữa, thì chẳng còn gì cả. Thôi thì cứ coi như Kim Ngân đang trả nợ trần gian vậy". Khán giả hy vọng Kim Ngân mau khỏe lại để có thể hòa nhập vào cuộc sống bình thường như trước kia - Ảnh: Internet Hiện tại nhiều khán giả sau khi biết hoàn cảnh của Kim Ngân đã mủi lòng thương xót và mong nữ ca sĩ mau chóng bình phục để có thể trở lại cuộc sống bình thường như ngày trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-kim-ngan-dau-xot-ve-benh-cua-con-gai-chang-tha-no-chet-som-con-hon-song-nhu-vay-411870.html