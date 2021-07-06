Quá khứ vàng son của Kim Ngân: 'Sắc nước hương trời’, chồng cũ bề thế, đám cưới vô cùng rình rang tại Mỹ

Ca sĩ Kim Ngân khiến khán giả tiếc nuối khi cuộc sống về già khá khó khăn, tuy nhiên ít ai biết bà từng có quá khứ vàng son với người chồng cũ có khối tài sản vô cùng bề thế tại Mỹ.

Showbiz luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và cuộc đời con người cũng vậy. Có những hoàn cảnh hết sức éo le của giới nghệ sĩ khi về già khiến khán giả thương cảm. Nhiều nghệ sĩ cải lương phải đi bán vé số mưu sinh, danh hài đi bán cơm kiếm sống. Ngay cả ca sĩ Kim Ngân từng có một thời vàng son cũng lâm vào tình cảnh lang thang giữa những con đường nắng cháy tại Mỹ. Tuy nhiên sau khi được Thúy Nga giúp đỡ, khán giả đã bắt đầu chú ý đến bà và hy vọng nữ ca sĩ sẽ mau chóng hết bệnh để trở lại cuộc sống bình thường. Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân khá nhiều trong cuộc sống - Ảnh: Internet Khán giả luôn tò mò về quá khứ và sự nghiệp của bà. Mới đây nhất mẹ đỡ đầu Kim Ngân (vợ nhạc sĩ Trường Hải) và mẹ ruột Kim Ngân đã có những dòng tâm sự hết sức cảm động trong một chương trình phát trên YouTube khiến khán giả xúc động.

Cụ thể mẹ đỡ đầu của ca sĩ Kim Ngân đã chia sẻ về tình duyên của nữ ca sĩ trong quá khứ. Bà cho biết chồng Kim Ngân là người có địa vị, ăn học đàng hoàng, thậm chí đám cưới còn tổ chức khá hoành tráng và chỉnh chu. Bà bộc bạch: "Kim Ngân ngày xưa dễ thương và lễ phép lắm, giống như con gái tôi vậy. Gia đình tôi sang Mỹ vào năm 1980, khi Kim Ngân mới 15 tuổi. Kim Ngân cho con gái tôi ở chung phòng với nó. Sinh nhật tôi, Kim Ngân còn đến tận nhà dự và mua hoa tặng tôi. Lúc đó, Kim Ngân còn tỉnh táo. Lúc kết hôn, Kim Ngân tổ chức đám cưới lớn lắm. Chồng Kim Ngân cũng là người có ăn học tử tế, đàng hoàng lịch sự, có tiếng tăm lắm. Nhà chồng Kim Ngân cũng thuộc dạng có địa vị, gia thế, tiền bạc. Mẹ Kim Ngân thấy thế nên mới an tâm rời Mỹ sang Hồng Kông, Việt Nam để làm ăn, buôn bán, chứ không phải tự nhiên mà bỏ đi". Bức ảnh cưới hiếm hoi của Kim Ngân khiến khán giả trầm trò vì quá sang trọng - Ảnh: Internet Riêng về phần mẹ ruột của Kim Ngân cũng cho biết bà không hề bỏ mặc con và khi biết Thúy Nga đứng ra giúp đỡ con gái của mình bà đã lên tiếng liên lạc tuy nhiên nữ danh hài cho biết đã tìm được người hỗ trợ. Mẹ Kim Ngân chia sẻ: "Khi tôi nói con tôi, cháu tôi phải đi làm ăn, không có thời giờ đi theo Kim Ngân thì người ta chửi tôi. Họ bảo gia đình tôi không có thời giờ thì tại sao Thúy Nga lại có. Tôi xin giải thích, Thúy Nga làm Youtube, trước Kim Ngân đã đi lo cho các người vô gia cư khác rồi mới tới Kim Ngân. Đó là công việc Thúy Nga đang làm. Bản thân tôi cũng nói với Thúy Nga rằng: 'Con đi theo Kim Ngân thế này thì để cô tới nhà giúp con đưa mẹ con đi chợ, con con đi học. Cô tình nguyện làm những gì có thể để giúp con có thời gian đi theo Kim Ngân'. Nhưng Thúy Nga nói thôi vì Thúy Nga đã mướn được người lo cho mẹ và con Thúy Nga rồi. Tôi thực sự muốn tới để đền đáp ơn nghĩa và những gì Thúy Nga đã làm cho Kim Ngân, nhưng Thúy Nga không chịu nên tôi mới thôi".

Kim Ngân thời trẻ là một đại mỹ nhân - Ảnh: Internet Mẹ của ca sĩ Kim Ngân cũng cho biết về bệnh tình của cô hiện tại rất khó chữa. Nữ ca sĩ hơi khó tính vì thế muốn sống cùng phải chiều chuộng và quan tâm Kim Ngân rất nhiều mới khiến cô cảm thấy thoải mái: "Bác sĩ nào nói rằng có thể chữa được bệnh thì tôi mời tới chữa cho Kim Ngân. Bệnh của Kim Ngân là kiểu có nhiều nhân cách trong nó, lúc là con nít, lúc là đàn ông, lúc là phụ nữ. Những nhân cách này sinh ra để bảo vệ Kim Ngân khi sống lang thang. Nếu không có những nhân cách đó thì Kim Ngân có thể trầm cảm mà đi đến tự vẫn. Bệnh của Kim Ngân chỉ cần đỡ thôi là tôi mừng lắm rồi, và tôi cũng phải chịu nhịn nó lắm để nó không lên cơn. Kim Ngân mà ngủ không đủ là nó dễ nổi giận, chửi bới. Bởi vậy nên sống với Kim Ngân là phải yêu thương, chiều chuộng và nhịn nó dữ lắm, cái này rất khó. Dây thần kinh của Kim Ngân hư rồi, không thể chữa được. Ai bảo chữa được cho Kim Ngân thì hãy giúp gia đình tôi". Tuy nhiên cuộc sống về già của bà khá khó khăn - Ảnh: Internet Khán giả sau khi nghe chia sẻ trên đã dành cho Kim Ngân khá nhiều sự thương cảm và tiếc nuối. Số khác cũng thầm cảm ơn Thúy Nga thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ cho đàn chị và hy vọng nữ ca sĩ mau chóng khỏi bệnh để có thể trở lại cuộc sống khỏe mạnh và vui tươi như ngày trước.

Bị 'đặt câu hỏi lớn' khi chi 230 triệu/tháng cho Kim Ngân, Thúy Nga ẩn ý: 'Có những người xấu, cố tình hãm hại mà tôi vẫn im lặng' Thời gian gần đây danh hài Thúy Nga vướng phải lùm xùm không đáng có khi giúp đỡ đàn chị Kim Ngân, dù cô lên tiếng giải thích giúp đỡ bằng cái tâm nhưng vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-khu-vang-son-cua-kim-ngan-sac-nuoc-huong-troi-chong-cu-be-the-dam-cuoi-vo-cung-rinh-rang-tai-my-411380.html