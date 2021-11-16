Từng bán nước mía mưu sinh, nam diễn viên Hà Việt Dũng có cuộc sống hôn nhân hiện tại ra sao?

Hậu trường 16/11/2021 10:46

Nhìn hôn nhân của Hà Việt Dũng, khán giả thốt lên điều này.

Diễn viên Hà Việt Dũng trải qua 3 năm hôn nhân êm ấm bên bà xã kém anh 6 tuổi, là người dân tộc Thái. 

Anh bí mật kết hôn năm 2018. Vợ chồng anh kỷ niệm 3 năm cưới hồi tháng 10. Vợ diễn viên Ngược chiều nước mắt tên Hà Nhung, sinh năm 1993. Cả hai cùng quê Hòa Bình. 

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Từng bán nước mía mưu sinh, nam diễn viên Hà Việt Dũng có cuộc sống hôn nhân hiện tại ra sao? - Ảnh 2

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên

Vợ chồng nam diễn viên có con gái đầu lòng năm 2019. Từ khi kết hôn Hà Việt Dũng đi về hàng ngày giữa Hà Nội và Hòa Bình để vừa hoạt động nghệ thuật vừa chăm lo tổ ấm. Anh biết ơn vợ luôn thấu hiểu, thông cảm cho công việc đi sớm về khuya của mình. 'Cảm ơn vợ đã cùng chồng vượt qua nhiều khó khăn. Chắc sẽ còn những thử thách khác nhưng mong vợ luôn tin tưởng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng', Hà Việt Dũng nhắn nhủ bà xã trong dịp Lễ Tình nhân 14/2.

Anh từng cho hay: "Vợ luôn tin tưởng tôi. Cô ấy hiểu chuyện, tinh tế, không bao giờ chất vấn khi tôi đóng cảnh tình cảm với các bạn diễn nữ. Chúng tôi ít nói những lời hoa mỹ hay có hành động đặc biệt. Thỉnh thoảng, hai đứa cùng nhau chụp chung tấm ảnh, rủ nhau đi bộ quanh nhà đã là lãng mạn rồi. Bù lại, cả hai tôn trọng nhau, ít cãi vã. Những khi bất đồng quan điểm, tôi thường làm lành trước bởi rất sợ không khí nặng nề trong gia đình".

Ha Viet Dung

Từng bán nước mía mưu sinh, nam diễn viên Hà Việt Dũng có cuộc sống hôn nhân hiện tại ra sao? - Ảnh 4Từng bán nước mía mưu sinh, nam diễn viên Hà Việt Dũng có cuộc sống hôn nhân hiện tại ra sao? - Ảnh 5

Cả hai vô cùng đẹp đôi

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, cao 1,87 m, là người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Mường Khến, Tân Lạc, Hòa Bình. Anh từng trải qua tuổi thơ nghèo, làm nhiều nghề kiếm sống ở Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Sài Gòn... Sau khi bước vào nghề mẫu và đoạt giải đồng Siêu mẫu năm 2011, cuộc sống anh vẫn khó khăn. Hiện tại khán giả mừng thay cho anh vì có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Ảnh: Tổng hợp

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