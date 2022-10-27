“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê 

Hậu trường 27/10/2022 11:31

Khoảnh khắc của gia đình Ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, loạt ảnh mừng sinh nhật lên 2 biểu cảm của Winnie cực đáng yêu khiến dân tình "lụi tim".

Là một trong những gia đình vàng của Vbiz, động thái từ Ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt sau khi bé Winnie ra đời, những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé luôn được dân tình cập nhật liên tục. Mới đây nhất, để kỉ niệm sinh nhật tuổi lên 2 của con gái đầu lòng, Đông Nhi - Ông Cao Thắng đăng tải khoảnh khắc lưu lại những thước ảnh đẹp bên ái nữ. Cặp đôi hạnh phúc khi đồng hành cùng con khôn lớn, trưởng thành.

“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê  - Ảnh 1
Đông Nhi - Ông Cao Thắng hạnh phúc mừng con gái lên 2 tuổi. (Ảnh: Facebook Đông Nhi)

Cụ thể, trên Facebook cá nhân, Đông Nhi chia sẻ bộ ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái kèm chia sẻ xúc động: "Vậy là thêm một năm nữa được nhìn thấy cục bông nhỏ này quấn quýt bên ba mẹ. Tròn 2 tuổi, mẹ mong Winnie luôn khoẻ mạnh, bình an và cười thật nhiều mỗi ngày bên gia đình. Mẹ yêu con gái nhiều lắm". Ông Cao Thắng cũng nhắn nhủ ngắn rằng: "Happy 2nd birthday to my little princess" (Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi công chúa nhỏ của tôi).

“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê  - Ảnh 2
“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê. (Ảnh: Facebook Đông Nhi)

Con gái Đông Nhi tên gọi thân mật là Winnie (tên thật là Ông Yên Nhi) từ khi mới lọt lòng, cô bé đã được mọi người yêu mến vì dáng vẻ đáng yêu và ngoại hình xinh như búp bê.

Từ khi mới lọt lòng, bé Winnie cũng nổi tiếng vì giống bố như khuôn đúc từ khuôn mặt đến biểu cảm và dáng điệu. Do đó nhiều người mặc định con hoàn toàn thừa hưởng gen trội của Ông Cao Thắng. Thế nhưng càng lớn, Winnie càng “trổ nét” giống mẹ Đông Nhi. Winnie sở hữu nước da trắng và khuôn miệng cười tươi “sao y bản chính” từ mẹ. 

“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê  - Ảnh 3

“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê  - Ảnh 4
Bộ ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi, ái nữ nhà Đông Nhi có biểu cảm cực đáng yêu. (Ảnh: Facebook Đông Nhi)
“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê  - Ảnh 5
Con gái Đông Nhi càng lớn càng dễ thương ra dáng người nổi tiếng dù mới tròn 2 tuổi. (Ảnh: Facebook Đông Nhi)
“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê  - Ảnh 6
Bé Winnie cũng chiếm "spotlight" khi chụp cùng bố mẹ vì sự kháu khỉnh đáng yêu trong loạt ảnh tuổi lên 2. (Ảnh: Facebook Đông Nhi)
“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê  - Ảnh 7
Ngày một lớn, ái nữ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng càng đáng yêu, kháu khỉnh. (Ảnh: Facebook Đông Nhi)

Đến thời điểm hiện tại, Ông Cao Thắng và Đông Nhi đều là những ông bố, bà mẹ trách nhiệm và yêu thương con cái. Cặp đôi cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái, nhất là Ông Cao Thắng luôn đỡ đần vợ chăm con.

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