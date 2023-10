“Đốn tim” trước loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái Đông Nhi, bé Winnie càng lớn càng xinh như búp bê 

Là một trong những gia đình vàng của Vbiz, động thái từ Ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt sau khi bé Winnie ra đời, những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé luôn được dân tình cập nhật liên tục. Mới đây nhất, để kỉ niệm sinh nhật tuổi lên 2 của con gái đầu lòng, Đông Nhi - Ông Cao Thắng đăng tải khoảnh khắc lưu lại những thước ảnh đẹp bên ái nữ. Cặp đôi hạnh phúc khi đồng hành cùng con khôn lớn, trưởng thành.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng hạnh phúc mừng con gái lên 2 tuổi. (Ảnh: Facebook Đông Nhi)

Cụ thể, trên Facebook cá nhân, Đông Nhi chia sẻ bộ ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái kèm chia sẻ xúc động: "Vậy là thêm một năm nữa được nhìn thấy cục bông nhỏ này quấn quýt bên ba mẹ. Tròn 2 tuổi, mẹ mong Winnie luôn khoẻ mạnh, bình an và cười thật nhiều mỗi ngày bên gia đình. Mẹ yêu con gái nhiều lắm". Ông Cao Thắng cũng nhắn nhủ ngắn rằng: "Happy 2nd birthday to my little princess" (Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi công chúa nhỏ của tôi).