Đông Nhi chứng minh “gái một con trông mòn con mắt”, tự tin mặc bikini khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi đã chiêu đãi fan hâm mộ bằng loạt ảnh thả dáng với bikini trên du thuyền.

Đáng chú ý, vóc dáng quyến rũ cùng thần thái cuốn hút của nữ ca sĩ khiến dân tình không thể rời mắt. Dù đã là mẹ 1 con nhưng Đông Nhi vẫn sở hữu vòng eo thon gọn. Ngoài ra, đôi chân dài của cô cũng được khoe triệt để. Bà xã Ông Cao Thắng chẳng cần trang điểm cầu kỳ, mái tóc đen dài đủ chiếm spotlight. Nhiều người cảm thấy khó tin cô từng trải qua một lần sinh nở.