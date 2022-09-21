Đông Nhi chứng minh “gái một con trông mòn con mắt”, tự tin mặc bikini khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40

Hậu trường 21/09/2022 14:03

Đông Nhi khoe dáng nuột nà trên du thuyền khiến netizen không thể rời mắt, đẳng cấp "gái một con trông mòn con mắt".

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi đã chiêu đãi fan hâm mộ bằng loạt ảnh thả dáng với bikini trên du thuyền.

Đáng chú ý, vóc dáng quyến rũ cùng thần thái cuốn hút của nữ ca sĩ khiến dân tình không thể rời mắt. Dù đã là mẹ 1 con nhưng Đông Nhi vẫn sở hữu vòng eo thon gọn. Ngoài ra, đôi chân dài của cô cũng được khoe triệt để. Bà xã Ông Cao Thắng chẳng cần trang điểm cầu kỳ, mái tóc đen dài đủ chiếm spotlight. Nhiều người cảm thấy khó tin cô từng trải qua một lần sinh nở.

Đông Nhi chứng minh “gái một con trông mòn con mắt”, tự tin mặc bikini khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40 - Ảnh 1

Đông Nhi chứng minh gái một con trông mòn con mắt, tự tin khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Đông Nhi chứng minh “gái một con trông mòn con mắt”, tự tin mặc bikini khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40 - Ảnh 2
Nhan sắc bà xã Ông Cao Thắng được nhận xét là tăng dần theo thời gian.(Ảnh: FB Đông Nhi)
Đông Nhi chứng minh “gái một con trông mòn con mắt”, tự tin mặc bikini khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40 - Ảnh 3

 Đông Nhi khoe dáng nuột nà với khuôn ngực đầy đặn làm CĐM không ngừng xuýt xoa. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Trong khung hình cô nàng lựa chọn bộ bikini màu trắng nữ tính mỏng nhẹ, tạo cảm giác mềm mại nhưng không kém phần táo bạo, thu hút. Đông Nhi chia sẻ: "Thả chiếc dáng, căng buồm, đón gió nhẹ. Lướt con thuyền, vượt sóng, đợi hoàng hôn". 

Đông Nhi chứng minh “gái một con trông mòn con mắt”, tự tin mặc bikini khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40 - Ảnh 4
Đông Nhi tự tin khoe vóc dáng nuột nà dù đã trải qua một lần sinh nở. (Ảnh: FB Đông Nhi)
Đông Nhi chứng minh “gái một con trông mòn con mắt”, tự tin mặc bikini khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40 - Ảnh 5

Bộ bikini khoét sâu phần hông đầy táo bạo đã giúp người đẹp chiếm trọn ánh nhìn của đông đảo khán giả. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Dưới bài đăng, nhiều người nhận xét nữ bã xã ông Cao Thắng từ khi hạ sinh ái nữ Winnie nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn so với thời con gái. "Bộ ảnh này mê thiệt sự luôn chế ơi", "Dáng quá đẹp nè chị", "U mê quá chị Nhi ơi", "gái 1 con trông mòn con mắt"...Người hâm mộ cho rằng Đông Nhi là ví dụ điển hình của câu nói "gái một con trông mòn con mắt".

Đông Nhi chứng minh “gái một con trông mòn con mắt”, tự tin mặc bikini khoe vóc dáng nuột nà dù tuổi cận kề U40 - Ảnh 6

Có thể nói, Đông Nhi là nữ ca sĩ hiếm hoi thuộc thế hệ 8x vẫn giữ được danh tiếng mạnh mẽ đến hiện tại. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cô còn làm người hâm mộ cảm thán về nhan sắc ở độ tuổi 33. Đông Nhi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên Ông Cao Thắng và ái nữ Winnie.

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