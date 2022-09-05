Ảnh thẻ đầu đời của nhóc tỳ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng nhân ngày khai giảng khiến dân tình lụi tim

Mới đây, Đông Nhi đăng tải hình ảnh ảnh thẻ của nhóc tỳ Winnie trên trang cá nhân của con gái. Trong ảnh, Winnie biểu cảm nghiêm túc, gương mặt lém lỉnh xinh xắn mái tóc cột chỏm 2 bên trông rất đáng yêu. Đính kèm hình ảnh, Đông Nhi hào hứng chia sẻ cả xúc của mình về ngày đi học đầu đời của ái nữ.

Ảnh thẻ đầu đời của nhóc tỳ Winnie - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng của nhóc tỳ nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng, các netizen đều thích thú và để lại nhiều bình luận, thả tim dành cho sự dễ thương vô đối của Winnie. Kể cả Khổng Tú Quỳnh cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho cô bé.