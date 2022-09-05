Ảnh thẻ đầu đời của nhóc tỳ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng nhân ngày khai giảng khiến dân tình lụi tim

Đông Nhi vừa đăng tải hình ảnh ảnh thẻ của nhóc tỳ Winnie trên trang cá nhân của con gái. Đính kèm hình ảnh, Đông Nhi hào hứng chia sẻ cả xúc của mình về ngày đi học đầu đời của ái nữ.
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Mới đây, Đông Nhi đăng tải hình ảnh ảnh thẻ của nhóc tỳ Winnie trên trang cá nhân của con gái. Trong ảnh, Winnie biểu cảm nghiêm túc, gương mặt lém lỉnh xinh xắn mái tóc cột chỏm 2 bên trông rất đáng yêu. Đính kèm hình ảnh, Đông Nhi hào hứng chia sẻ cả xúc của mình về ngày đi học đầu đời của ái nữ.
Bên dưới bài đăng của nhóc tỳ nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng, các netizen đều thích thú và để lại nhiều bình luận, thả tim dành cho sự dễ thương vô đối của Winnie. Kể cả Khổng Tú Quỳnh cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho cô bé.
Được biết, sau 10 năm hẹn hò, ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng chính thức về "chung một nhà" bằng một siêu đám cưới tại đảo Phú Quốc. Cuối năm 2020, vợ chồng nữ ca sĩ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Nhóc tì tên thật là Ông Yên Nhi và có tên thân mật là Winnie.
Kể từ khi sinh ra, Winnie trở thành một trong những nhóc tì "hot" nhất làng giải trí Việt. Cô bé sở hữu fanpage hơn 190.000 thành viên và một trang Instagram có 259.000 lượt theo dõi. Những hình ảnh hay clip ghi lại hành động tinh nghịch của cô bé đều được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.