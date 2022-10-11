Đông Nhi xóa 2 bài đăng chúc phúc Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh sau ồn ào không dự đám cưới: “Tình chị em chắc có bền lâu”

Hậu trường 11/10/2022 16:40

Sau ồn ào không dự đám cưới Diệu Nhi, Đông Nhi có động thái thay lời muốn nói, mong khán giả dừng lại để không ai bị tổn thương.

Đám cưới của Diệu Nhi – Anh Tú và Liêu Hà Trinh – Anh Khoa là hai hỷ sự rộn ràng của làng giải trí Việt trong ngày 10/10 vừa qua. Thế nhưng bên cạnh những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc trong hai đám cưới thì sao Việt đi khi dự đám cưới trong ngày đặc biệt này cũng vô tình trở thành tâm điểm vướng nhiều ý kiến trái chiều. Việc không tham dự tiệc cưới Diệu Nhi nhưng lại cùng nhau hiện diện ở đám cưới Liêu Hà Trinh khiến Đông Nhi nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Đông Nhi xóa 2 bài đăng chúc phúc Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh sau ồn ào không dự đám cưới: “Tình chị em chắc có bền lâu” - Ảnh 1
Đông Nhi đăng bài tiếc nuối vì không thể đến tham dự đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. (Ảnh: FB Mai Hồng Ngọc)

Trước sự tấn công ồ ạt của CĐM vì không đi đám cưới Diệu Nhi nhưng sánh đôi cùng chồng đến đám cưới Liêu Hà Trinh, nữ ca sĩ Đông Nhi đã có động thái khiến khán giả ngán ngẩm. Cụ thể, 2 bài viết chúc mừng đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú và MC Liêu Hà Trinh đã bị Đông Nhi xóa/ ẩn khỏi trang facebook cá nhân như chưa hề có chuyện gì xảy ra mặc dự luận ồn ào.

Đông Nhi xóa 2 bài đăng chúc phúc Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh sau ồn ào không dự đám cưới: “Tình chị em chắc có bền lâu” - Ảnh 2

Đông Nhi xóa cả 2 bài đăng chúc phúc Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh (Ảnh: FB Mai Hồng Ngọc)

Theo đó, với hành động cho bay màu bài viết chúc 2 cô dâu của Đông Nhi là thay lời muốn nói, mong khán giả dừng lại để không ai bị tổn thương. Hai cô dâu cũng không bị khó xử trong câu chuyện này.  Tuy vậy, trên các diễn đàn mạng, các topic về sự lựa chọn "bên tình, bên lý" của Đông Nhi vẫn chưa hết nóng.

Đông Nhi xóa 2 bài đăng chúc phúc Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh sau ồn ào không dự đám cưới: “Tình chị em chắc có bền lâu” - Ảnh 3
Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong đám cưới MC Liêu Hà Trinh. (Ảnh: FB Đông Nhi)
Đông Nhi xóa 2 bài đăng chúc phúc Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh sau ồn ào không dự đám cưới: “Tình chị em chắc có bền lâu” - Ảnh 4
MC Liêu Hà Trinh có lễ cưới đúng ngày 10/10, khiến Đông nhi "mắc kẹt" ở giữa, buộc phải đưa ra lựa chọn. (Ảnh: FB MC Liêu Hà Trinh)

Về phía Diệu Nhi, gần 3 năm trước, cô từng tham gia đám cưới thế kỷ của Đông Nhi. Tại đây, nữ diễn viên đã có màn quẩy nhiệt tình rớt cả tóc giả. Việc Đông Nhi không có mặt tại lễ cưới “em gái ruột” khiến nhiều người mỉa mai, chỉ trích. Ngoài việc nhắc lại chuyện Diệu Nhi từng "hết mình" ở đám cưới Đông Nhi năm 2019, đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bộ đôi gọi nhau là "em guột - chị hai" cực kỳ thân thiết cũng được dân mạng "đào" lại. 

Đông Nhi xóa 2 bài đăng chúc phúc Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh sau ồn ào không dự đám cưới: “Tình chị em chắc có bền lâu” - Ảnh 5
Diệu Nhi từng quẩy "bung nóc" trong đám cưới "chị ruột" Đông Nhi. (Ảnh: FB Diệu Nhi)
Đông Nhi xóa 2 bài đăng chúc phúc Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh sau ồn ào không dự đám cưới: “Tình chị em chắc có bền lâu” - Ảnh 6
Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc "chị ruột" Đông Nhi bị dân mạng "tế sống". (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên, sau khi thấy đàn chị bị dư luận mỉa mai, Diệu Nhi cũng đã có phản hồi về vấn đề này ngay sáng 11/10, nữ diễn viên cũng có tương tác với đàn chị sau một đêm "quậy tưng bừng" với hình ảnh cô dâu. "Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc vậy á", bà xã Anh Tú vui vẻ nói với Đông Nhi. 

Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới

Diệu Nhi lên tiếng trước sự việc “chị gái ruột” Đông Nhi bị chỉ trích vì không đến tham dự đám cưới

Đông Nhi không thể đến dự đám cưới, Diệu Nhi tiếc nuối nhắc lại mối thù xưa vì không thể... trả thù "chị ruột".

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Từ khóa:   Đông Nhi Diệu Nhi Liêu Hà Trinh Diệu Nhi - Anh Tú Đông Nhi - Ông Cao Thắng

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