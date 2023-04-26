Thái độ của Lý Hải trước nghi vấn Trấn Thành 'tạo drama' lấn án Lật Mặt 6

Hôm nay Lật Mặt 6 của Lý Hải có suất chiếu sớm đầu tiên.

Ngày 26/4, Trấn Thành bất ngờ vướng vào "ồn ào", bị một cô gái tố trên MXH về chuyện "hợp đồng hôn nhân" với bà xã Hariwon, cũng như việc Trấn Thành nhờ cô gái trả giúp 187 triệu đồng tiền chầu nước, nhưng sau 1 tuần vẫn chưa thấy nam nghệ sĩ nhắc tới. Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài gây xôn xao dư luận, song đây còn là ngày vô cùng đặc biệt với Lý Hải. Drama của Trấn Thành nổ ra và sáng 26/4 - Ảnh: Chụp màn hình Đáng nói, ngày 26/4 là ngày mà bộ phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh mở các suất chiếu sớm đầu tiên, ra rạp vài ngày trước khi chính thức công chiếu. Bộ phim ghi nhận hàng chục nghìn lượt đặt vé trước, cho thấy tình cảm của khán giả dành cho Lý Hải và ekip Lật mặt.

Lật mặt 6 của Lý Hải có suất chiếu sớm từ ngày 26/4. Không ít nghi vấn đặt ra việc Trấn Thành cố tình "tạo drama", nhất là ngay thời điểm Lý Hải vừa trở lại màn ảnh với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Đã có không ít bình luận "hướng mũi dùi" về phía Trấn Thành, dù hiện tại nam nghệ sĩ không có phim chiếu rạp. Trước đó, nam đạo diễn xúc động khi nhận tin phim “Lật mặt 6” đã bán được hơn 70 nghìn vé dù còn 3 ngày mới phát hành chính thức.

Lý Hải mừng vì phim đạt kỷ lục đặt trước hơn 70 nghìn vé - Ảnh:FBNV Liên hệ với Lý Hải để làm rõ thực hư, nam ca sĩ - diễn viên - đạo diễn cho biết anh không muốn phát biểu bất cứ điều gì về vấn đề này. Bản thân Lý Hải trước giờ luôn cố gắng né tránh những ồn ào đặc biệt liên quan đến đồng nghiệp trong nghề, nhất là khi dự án phim của mình đang trình chiếu. Lý Hải và Trấn Thành trong một talk show - Ảnh: Internet Trong quá khứ, khi Lật mặt: 48H ra mắt, từng có làn sóng tranh cãi nổ ra khi Trấn Thành bị tố không ủng hộ Lý Hải, lại đi đăng tải "PR" cho phim Hàn chiếu cùng thời điểm. Tuy nhiên thời điểm đó, Lý Hải cũng đã lên tiếng bênh vực Trấn Thành, cho biết cả hai vẫn bình thường chứ không có ác ý gì với nhau.

Trấn Thành từng lên tiếng thế nào trước tin đồn dùng chiêu trò 'chơi xấu' Lý Hải? Trấn Thành từng nhận không ít chỉ trích vì PR một phim Hàn ngay thời điểm phim của Lý Hải ra rạp.

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