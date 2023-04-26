Sau khi lên chức, Trường Giang lẻ bóng đến chúc mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 6'

Giải trí 26/04/2023 10:56

Tối qua (25/4), Tấm Vé Định Mệnh (Lật mặt 6) diễn ra hoành tráng với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn trong showbiz Việt như Trường Giang, Quyền Linh, vợ chồng Ốc Thanh Vân,..

Tối 25/4, họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đã được tổ chức tại TP.HCM. Ngoài ê-kíp phim của Lý Hải, sự kiện quy tụ đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham gia. Siêu thảm đỏ của sự kiện khiến công chúng choáng ngợp với màn khoe sắc của các ngôi sao đến tham gia.

Sau khi lên chức, Trường Giang lẻ bóng đến chúc mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 6' - Ảnh 1
Dàn diễn viên phim Lật mặt 6 - Ảnh minh họa: Internet

Bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi thân thuộc của điện ảnh Việt lẫn những nhân tố mới đầy tiềm năng như Trung Dũng, Huy Khánh, Quốc Cường, Thanh Thức, Trần Kim Hải, Tú Tri, Huỳnh Thi, Tạ Lâm, Diệp Bảo Ngọc, Quỳnh Như, diễn viên nhí Nguyễn Cao Thùy Linh...

Sau khi lên chức, Trường Giang lẻ bóng đến chúc mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 6' - Ảnh 2
Vợ chồng Lý Hải tại buổi công chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, Lý Hải diện một bộ vest đen sang trọng. “Cha đẻ” của Lật Mặt khiến dân tình ngỡ ngàng với ngoại hình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Lý Hải và bà xã Minh Hà khiến dân tình ngưỡng mộ khi khoác tay nhau đầy tình tứ.

Tại buổi công chiếu, Trường Giang tham dự một mình mà không có sự đồng hành của Nhã Phương. Nam MC ôm bó hoa lớn đến chúc mừng Lý Hải ra mắt dự án mới. Trước đây, cả hai có dịp hợp tác trong Lật mặt đầu tiên.

Sau khi lên chức, Trường Giang lẻ bóng đến chúc mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 6' - Ảnh 3
Trường Giang tham dự một mình - Ảnh minh họa: Internet

Thúy Hạnh và con gái diện trang phục hồng đến tham gia buổi họp báo ra mắt.

Sau khi lên chức, Trường Giang lẻ bóng đến chúc mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 6' - Ảnh 4
Thúy Hạnh và con gái - Ảnh minh họa: Internet

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xuất hiện rạng rỡ tại thảm đỏ sự kiện. Cô nàng gây ấn tượng với chiếc váy đen sang trọng, quyến rũ.

Sau khi lên chức, Trường Giang lẻ bóng đến chúc mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 6' - Ảnh 5
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - Ảnh minh họa: Internet

Nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc (đảm nhận vai phụ trong phim) được khen ngợi khi diện bộ trang phục hồng với những đường cắt xẻ tinh tế. Trong buổi họp báo phim lần này còn có sự xuất hiện của gia đình Diệp Bảo Ngọc.

Sau khi lên chức, Trường Giang lẻ bóng đến chúc mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 6' - Ảnh 6
Diệp Bảo Ngọc cùng ba mẹ - Ảnh minh họa: Internet

 

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