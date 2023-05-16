Những lần Hari Won 'giải vây' cho Trấn Thành trước ồn ào và loạt tin đồn 'chấn động' Vbiz

Thời gian vừa qua, Trấn Thành liên tục bị "réo tên" vào những ồn ào từ phát ngôn gây tranh cãi cho tới cách ứng xử ngoài đời thường.

Thời gian gần đây, Trấn Thành là tâm điểm của những ồn ào, chỉ trích vì câu nói khi tham gia một sự kiện. Cụ thể, nam MC đã đưa ra quan điểm về công việc của mình và nhận về những phản ứng dữ dội từ khán giả. Trấn Thành rơi nước mắt chia sẻ" "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó". Không chỉ bị đông đảo khán giả phản đối, nhiều sao Việt như Nguyên Vũ, Duy Mạnh... cũng lên tiếng không đồng tình trước quan điểm này của Trấn Thành. Chưa dừng tại đó, đoạn clip Trấn Thành "thị phạm" cách hát cho thí sinh trong một chương trình cách đây nhiều năm cũng bị netizen đào lại. Nam MC nhận nhiều lời chỉ trích vì dân tình cho rằng kỹ thuật hát của anh vẫn còn điểm hạn chế, còn không thể so sánh với thí sinh.

Không chỉ "ra mặt" giúp chồng, Hari Won còn liên tục dành những lời tán thưởng ông xã trước công chúng Tuy nhiên, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I) vào ngày 13/5, Trấn Thành được xướng tên ở giải Đạo diễn xuất sắc với phim Nhà bà Nữ. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ lại vắng mặt. Hari Won thay chồng lên nhận giải và tiết lộ Trấn Thành đang ghi hình chương trình ở TPHCM. Nữ ca sĩ nói thêm: "Chồng tôi nói vợ chồng là một, ra đây tham dự chăm sóc đoàn làm phim nhưng không ngờ nhận giải thưởng. Tôi rất bất ngờ". Ở hạng mục Phim hay nhất thuộc mảng phim Việt Nam, Hari Won cùng Uyển Ân và Khả Như cũng lên nhận giải thay Trấn Thành. Ca sĩ 8X tiếp tục thay chồng phát biểu: "Tôi nghĩ đây là lời động viên để anh Trấn Thành làm nghề nhiều hơn. Chồng tôi cực kỳ mê nghệ thuật. Tôi cảm giác không có nghệ thuật, anh ấy không sống được. Tôi muốn chồng tôi nhận được sự động viên này để làm nghề suốt đời".

Hari Won nhận cúp giúp ông xã tại lễ trao giải Không chỉ "ra mặt" giúp chồng, Hari Won còn liên tục dành những lời tán thưởng ông xã trước công chúng. Theo nữ ca sĩ, Trấn Thành đã làm việc vất vả ngày đêm để gặt hái được những thành quả này. Sau lễ trao giải, Trấn Thành gửi lời cảm ơn đến khán giả đồng thời cảm ơn Hari Won vì "bài phát biểu siêu đáng yêu" này. Hari Won đều xuất hiện giải vây một cách khéo léo Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, Trấn Thành bị chỉ trích nặng nề trước lời tố của một khán giả cho rằng anh cố chen hàng, có thái độ trịch thượng khi đi xem phim. Sau khi Trấn Thành lên tiếng phân trần, Hari Won cũng có động thái bảo vệ ông xã. Nữ ca sĩ chia sẻ tin nhắn cho thấy chồng mình đã "bao rạp phim" từ trước, đồng thời nhấn mạnh: "Mong muốn chuyện không đi xa nữa, đừng hiểu lầm chồng em". Hồi năm 2020, Trấn Thành cũng từng rơi vào "tâm bão" khi bị 2 cô gái tung tin đồn "sử dụng chất cấm", gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Để giải quyết vụ việc, nam nghệ sĩ đã cùng luật sư đến tận nhà người tung tin đồn thất thiệt. Trong cuộc gặp trực tiếp với Trấn Thành, 2 cô gái thừa nhận sai phạm và chấp nhận bồi thường thiệt hại cho nam nghệ sĩ. Ngay sau đó, Hari Won cũng đã lên tiếng ủng hộ ông xã. Nữ ca sĩ hy vọng mọi người trước khi có ý định lan truyền tin đồn thất thiệt hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Trấn Thành là tâm điểm của những ồn ào, chỉ trích vì câu nói khi tham gia một sự kiện Gần đây nhất, sau lùm xùm phát ngôn "hào quang rực rỡ", nam nghệ sĩ tiếp tục gây xôn xao khi bị một tài khoản tố "quỵt 187 triệu đồng" tiền đi bar, kèm tin đồn cho rằng anh và Hari Won đã "hết hợp đồng hôn nhân". Trước loạt thị phi bủa vây, Trấn Thành giữ im lặng suốt nhiều ngày liền. Nam nghệ sĩ hạn chế tương tác với khán giả trên trang cá nhân cũng như vắng mặt tại các sự kiện giải trí. Giữa lúc Trấn Thành "mất hút", Hari Won bất ngờ có động thái gây chú ý khi đăng tải bức ảnh ôm eo ông xã đầy tình cảm. Nhiều người cho rằng Hari Won đang muốn an ủi Trấn Thành giữa thời điểm anh gặp sóng gió, cũng là để phản hồi tin đồn về "hợp đồng hôn nhân".

HOT: Trấn Thành lần đầu lộ diện ở trường quay Rap Việt, thần sắc hiện tại ra sao? Mới đây, Trấn Thành đang ghi hình cho Rap Việt mùa 3 nên vắng mặt trong lễ trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

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