Đại Nghĩa nói gì khi thay thế vị trí giám khảo của Trấn Thành trong 'Siêu tài năng nhí'?

Chương trình Siêu tài năng nhí sẽ thay đổi thành viên ban giám khảo khi MC Đại Nghĩa thay MC Trấn Thành giữ vai trò ''cầm cân nảy mực” cho từng tiết mục của các tài năng nhí.

Theo thông tin từ báo Thể thao và Văn hóa, trong buổi họp báo Siêu tài năng nhí mùa 4 diễn ra vào ngày 27/4, nhà sản xuất đã xác nhận Đại Nghĩa, Hari Won và Gil Lê là bộ ba giám khảo trong chương trình năm nay. Đặc biệt, Đại Nghĩa cũng lên tiếng khi được hỏi về chuyện thay thế Trấn Thành. Nam nghệ sĩ cho biết mối quan hệ giữa anh và đàn em vẫn vô cùng bình thường và cũng không đặt nặng chuyện thay thế hay bị thay thế bởi đồng nghiệp. Anh cho biết, việc bản thân đang làm một chương trình và ở mùa sau có ai đó thay thế vị trí của mình hoặc ngược lại, thì đó là việc hết sức bình thường với anh em nghệ sĩ.

Ngoài ra, Đại Nghĩa và Trấn Thành không vì lý do đó mà khó nhìn mặt nhau hay không còn vui vẻ với nhau như trước nữa. Anh em đều biết rằng đó là do tính chất công việc, do chương trình mỗi năm có tiêu chí khác nhau hoặc bản thân nhà sản xuất hay khán giả muốn thấy điều gì đó mới lạ hơn. Vậy nên chuyện ai thay ai, thế chỗ ai hay ai được thế ai, bởi ai thì đó là chuyện bình thường với Nghĩa cũng như anh em nghệ sĩ khác. MC Đại Nghĩa tại họp báo trong show Siêu tài năng nhí - Ảnh: VietNamNet Ngoài ra, Đại Nghĩa cho biết anh thường hợp tác cùng các nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn nên vẫn là đàn anh trong nghề, thường xuyên chia sẻ với các em những vấn đề trong cuộc sống lẫn công việc. Nam MC cho biết, anh và Trấn Thành tuy không có nhiều thời gian gặp nhau vì bận rộn với lịch trình nhưng thỉnh thoảng cả hai vẫn nhắn tin, hỏi thăm chia sẻ và động viên mỗi khi người nào đó gặp chuyện không vui trong cuộc sống và công việc. Nếu như thấy đủ sự thân tình thì cả hai cũng sẽ nhắn tin an ủi, động viên.

MC Đại Nghĩa thay MC Trấn Thành giữ vai trò ''cầm cân nảy mực” cho từng tiết mục của các tài năng nhí - Ảnh: FBNV Trấn Thành rời vị trí giám khảo Siêu tài năng nhí - Ảnh: Internet Trong showbiz hiện nay, đa phần những bạn quay hình cùng với Đại Nghĩa đều là những người nhỏ hơn. Anh còn khẳng định: "Nghĩa ít có cơ hội quay hình chung với những thế hệ đàn anh đàn chị nên Nghĩa cũng có thể xem như đàn anh của những bạn đó. Vậy nên việc chúng tôi chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui trong công việc, trong cuộc sống là điều hết sức bình thường". Ngoài ra, Đại Nghĩa cũng khẳng định anh không chịu nhiều áp lực khi thay thế Trấn Thành bởi phải giữ tinh thần thoải mái mới có thể hoàn thành tốt vai trò của mình.

NÓNG: Trấn Thành chính thức rời ghế giám khảo chương trình 'Siêu tài năng nhí' Vào ngày 27/4, đại diện của "Siêu tài năng nhí" đã xác nhận Trấn Thành rời chương trình sau nhiều mùa đồng hành.

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