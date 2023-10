Đại Nghĩa nói gì khi thay thế vị trí giám khảo của Trấn Thành trong 'Siêu tài năng nhí'?

Ngoài ra, Đại Nghĩa và Trấn Thành không vì lý do đó mà khó nhìn mặt nhau hay không còn vui vẻ với nhau như trước nữa. Anh em đều biết rằng đó là do tính chất công việc, do chương trình mỗi năm có tiêu chí khác nhau hoặc bản thân nhà sản xuất hay khán giả muốn thấy điều gì đó mới lạ hơn. Vậy nên chuyện ai thay ai, thế chỗ ai hay ai được thế ai, bởi ai thì đó là chuyện bình thường với Nghĩa cũng như anh em nghệ sĩ khác.

MC Đại Nghĩa tại họp báo trong show Siêu tài năng nhí - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, Đại Nghĩa cho biết anh thường hợp tác cùng các nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn nên vẫn là đàn anh trong nghề, thường xuyên chia sẻ với các em những vấn đề trong cuộc sống lẫn công việc. Nam MC cho biết, anh và Trấn Thành tuy không có nhiều thời gian gặp nhau vì bận rộn với lịch trình nhưng thỉnh thoảng cả hai vẫn nhắn tin, hỏi thăm chia sẻ và động viên mỗi khi người nào đó gặp chuyện không vui trong cuộc sống và công việc. Nếu như thấy đủ sự thân tình thì cả hai cũng sẽ nhắn tin an ủi, động viên.