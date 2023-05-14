HOT: Trấn Thành lần đầu lộ diện ở trường quay Rap Việt, thần sắc hiện tại ra sao?

Mới đây, Trấn Thành đang ghi hình cho Rap Việt mùa 3 nên vắng mặt trong lễ trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Theo thông tin từ báo Thể thao và Văn hoá, vào tối muộn ngày 13/5, chúng tôi ghi lại được hình ảnh Trấn Thành ở trường quay Rap Việt mùa 3. Đây là lần đầu tiên nam MC lộ diện sau khi bị hàng loạt ồn ào bủa vây thời gian qua. Trấn Thành xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ. Nam MC để râu, tóc còn móc lai nổi bật. Ông xã Hari Won được ekip hộ tống phía sau hậu trường sau cả ngày dài ghi hình vòng đầu tiên cho chương trình. Xem ra nam nghệ sĩ đã đầu tư kỹ lưỡng cho phần nhìn mới mẻ khi "tái xuất" với vai trò MC ở Rap Việt năm nay.

Trấn Thành được ekip hộ tống ở trường quay Rap Việt mùa 3 - Ảnh: Báo Thể thao và Văn hoá Trước đó, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) diễn ra tại Đà Nẵng. Ở hạng mục phim Việt Nam, giải thưởng đạo diễn xuất sắc được trao cho Trấn Thành với Nhà bà Nữ. Song, đạo diễn vắng mặt tại lễ trao giải. Hari Won lên sân khấu nhận giải thưởng thay chồng. Trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ tiết lộ Trấn Thành đang bận ghi hình chương trình Rap Việt nên không thể tham dự chương trình.

Tuy từng vướng không ít tranh cãi vì phát ngôn và nhiều lần rơi nước mắt trên sân khấu dành cho giới Underground nhưng nam nghệ sĩ được xem là một trong những nhân tố góp phần tạo nên sự thành công của Rap Việt 2 mùa trước. Trấn Thành vẫn là MC Rap Việt - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, việc Trấn Thành rời khỏi ghế giám khảo Siêu tài năng nhí sau nhiều mùa đồng hành khiến công chúng nghi vấn nam đạo diễn, MC bị thay thế vì vướng phát ngôn gây tranh cãi hoặc hành xử thiếu văn minh. Đặc biệt, sau ồn ào Trấn Thành khóc tức tưởi, kèm câu nói: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Có nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, hào quang thì mời lên đây để nếm bốn chữ 'hào quang rực rỡ' và biết nó là gì” tại một họp báo của đàn anh càng khiến số lượng anti-fan của đạo diễn Nhà bà Nữ tăng lên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-tran-thanh-lan-au-lo-dien-o-truong-quay-rap-viet-than-sac-hien-tai-ra-sao-581816.html