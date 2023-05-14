Sau hơn 5 năm rời showbiz, Khởi My bất ngờ 'than vãn' nhớ nghề, 'úp mở' chuyện tái xuất âm nhạc!

Hậu trường 14/05/2023 14:34

Hơn 5 năm rời showbiz và trở thành streamer, Khởi My bất ngờ than vãn nhớ nghề. Liệu đây có phải là 'hint' cho màn tái xuất của giọng ca 'Vì sao'?

Khởi My là một trong những cái tên nổi đình đám với thế hệ 9X nhờ sở hữu chất giọng ngọt ngào, dễ thương và trong trẻo. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật cô đã có các tác phẩm gây dấu ấn đến tận hiện tại như Vì Sao, Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ,...

Sau hơn 5 năm rời showbiz, Khởi My bất ngờ 'than vãn' nhớ nghề, 'úp mở' chuyện tái xuất âm nhạc! - Ảnh 1
Khởi My là một ca sĩ thực lực với giọng ca đáng yêu 

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Khởi My bất ngờ thông báo kết hôn với Kelvin Khánh sau một khoảng thời gian hẹn hò. Sau khi kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh đều dần vắng bóng khỏi showbiz và dành nhiều thời gian chăm lo gia đình nhỏ.

Tuy vậy, giọng ca 'Vì sao' vẫn thường tương tác với người hâm mộ qua kênh livestream game của mình. Sự nhí nhố của cặp đôi thông qua các buổi phát trực tiếp nhí khiến mọi người không khỏi phì cười.

Sau hơn 5 năm rời showbiz, Khởi My bất ngờ 'than vãn' nhớ nghề, 'úp mở' chuyện tái xuất âm nhạc! - Ảnh 2
Cả hai vợ chồng cùng rời showbiz sau khi kết hôn khiến ai nấy đều tiếc nuối 

Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My bất ngờ đăng tải hình ảnh tạo dáng nhí nhảnh với hình ảnh chú nhỏ hồng cùng dòng trạng thái gây chú ý. Cụ thể, nữ ca sĩ than vãn chuyện nhớ nghề ca sĩ: “Chắc thu âm một bài hát tặng anh em quá, lâu lâu nhớ nghề".

Sau hơn 5 năm rời showbiz, Khởi My bất ngờ 'than vãn' nhớ nghề, 'úp mở' chuyện tái xuất âm nhạc! - Ảnh 3

Động thái này nhanh chóng thu hút và nhận về lượt tương tác từ người hâm mộ. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú chuyện Khởi My tái xuất làng nhạc. Một số người còn đưa ra góp ý nữ ca sĩ nên quay cả MV và nghĩ đến việc hợp tác với một nhạc sĩ khác ngoài Bảo Thạch.

Sau hơn 5 năm rời showbiz, Khởi My bất ngờ 'than vãn' nhớ nghề, 'úp mở' chuyện tái xuất âm nhạc! - Ảnh 4
Trước bình luận này, Khởi My đã nhanh chóng đưa ra phản hồi: “Không bé ơi, chị thích nhạc anh Thạch nha bé". 

Trước đây, trong một lần chia sẻ với truyền thông, Khởi My cho biết cô là một người rất cảm tính. Thời trẻ nữ ca sĩ đã theo đuổi đam mê hết mình, còn hiện tại cô cảm thấy phù hợp với công việc streamer hơn. 'Bây giờ tôi thấy tôi hợp với việc stream game hoặc livestream về cuộc sống gia đình nhiều hơn', Khởi My chia sẻ.

Sau hơn 5 năm rời showbiz, Khởi My bất ngờ 'than vãn' nhớ nghề, 'úp mở' chuyện tái xuất âm nhạc! - Ảnh 5
Khởi My nhí nhố trong một dịp được đi du lịch gần đây 

Khởi My từng giãi bày việc mình tạm ngưng ca hát rằng, từ nhỏ cô đã ước mơ đi làm kiếm tiền để vun vén cho gia đình nên khi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và tài chính ổn định thì cô quyết định rời showbiz.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm lòng tham con người vô chừng lắm nên không có gì là đủ cả, khi mình có được mình sẽ muốn thêm mà quên đi hạnh phúc gia đình "Từ nhỏ tới lớn mình đi làm kiếm tiền để có được một gia đình hạnh phúc, thì khi có được một gia đình hạnh phúc tại sao lại bỏ gia đình để đi kiếm tiền', Khởi My bộc bạch.

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Từ khóa:   ca sĩ Khởi My Khởi My - Kelvin Khánh khởi my quay lại showbiz

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