Ở ngưỡng 40, Khởi My vẫn tự tin khoe vòng eo 'con kiến' siêu thực, tiết lộ cách giữ dáng nghe 'hơi đau'

Hậu trường 14/11/2022 09:38

Dù tuổi đã bước qua hàng ba nhưng Khởi My vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, đặc biệt, nữ ca sĩ thường xuyên đăng ảnh khoe vòng eo "con kiến" khiến dân tình trầm trồ.

Dù không có nhiều hoạt động nhưng giọng ca Dễ Thương vẫn giữ được sức hút mỗi khi xuất hiện. Mới đây trên trang cá nhân, Khởi My chia sẻ hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp với chiếc eo nhỏ nhắn "siêu thực". Đính kèm với hình ảnh, nữ ca sĩ viết: "Cũng biết tạo dáng này nọ nha". 

Ở ngưỡng 40, Khởi My vẫn tự tin khoe vòng eo 'con kiến' siêu thực, tiết lộ cách giữ dáng nghe 'hơi đau' - Ảnh 1

Ở ngưỡng 40, Khởi My vẫn tự tin khoe vòng eo 'con kiến' siêu thực, tiết lộ cách giữ dáng nghe 'hơi đau' - Ảnh 2

Trong ảnh, Khởi My diện áo crop-top, quần thể thao, khoe dáng ở độ tuổi U40 khiến fan trầm trồ. Bên dưới bài viết, nghệ sĩ Cát Phượng để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của Khởi My: "Quá trời đẹp rồi ngen con. Cái bụng cái eo con kìa…, xuất sắc".

Ở ngưỡng 40, Khởi My vẫn tự tin khoe vòng eo 'con kiến' siêu thực, tiết lộ cách giữ dáng nghe 'hơi đau' - Ảnh 3
Khởi My hài hước trả lời bình luận của Cát Phượng.

Đáp lời của nghệ sĩ Cát Phượng, ca sĩ Khởi My cũng chia sẻ bí kíp giúp bản thân sở hữu vòng eo thon gọn cùng ngoại hình "xịn xò" dẫu đã U40: "Ngày nào PT (huấn luyện viên cá nhân - PV) cũng cho con tập lòi chỉ hết á cô".

Có thể thấy, để có được vóc dáng "vạn người mê" này, Khởi My đã tập gym cực kỳ chăm chỉ đến nỗi "lòi chỉ". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ nhờ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện mà cô giữ được nét trẻ trung ở ngưỡng U40. 

Ở ngưỡng 40, Khởi My vẫn tự tin khoe vòng eo 'con kiến' siêu thực, tiết lộ cách giữ dáng nghe 'hơi đau' - Ảnh 4
Khởi My thường xuyên đăng ảnh khoe vóc dáng thon gọn trên trang cá nhân. 

Dù không quá nổi bật về chiều cao nhưng Khởi My lại có vóc dáng thon gọn. Giọng ca Gửi Cho Anh rất chú trọng đến vẻ đẹp hình thể khi thường xuyên khoe cận body trong nhiều bức ảnh. Ở tuổi U40, Khởi My có lối sống khác biệt với nhiều mỹ nhân khác khi quyết định không sinh con. Chính vì lẽ đó mà mỹ nhân sinh năm 1990 dồn nhiều tâm sức trong công cuộc giữ gìn vóc dáng.

Ở ngưỡng 40, Khởi My vẫn tự tin khoe vòng eo 'con kiến' siêu thực, tiết lộ cách giữ dáng nghe 'hơi đau' - Ảnh 5
Vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh

Kể từ khi bắt đầu đi hát đến nay, Khởi My chưa từng vướng bất kỳ scandal nào liên quan đến đời tư. Cô tập trung cho âm nhạc thay vì chạy theo sự phù hoa, hào nhoáng của showbiz. Đến tháng 11/2017, nữ ca sĩ chính thức nên duyên vợ chồng với Kelvin Khánh sau một thời gian dài hẹn hò. Từ đó, Khởi My cũng dần rời xa ánh đèn sân khấu, mà thay vào đó tập trung cho công việc livestream, phụng dưỡng mẹ, tận hưởng cuộc sống bên chồng. Cả Kelvin Khánh và Khởi My ngày càng được khán giả yêu mến vì tính cách gần gũi, hòa đồng. 

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Quyết định dần rút lui khỏi ngành giải trí kể từ khi quyết định về chung một nhà, cuộc sống hiện tại của Khởi My và Kelvin Khánh đã có nhiều thay đổi tích cực.

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