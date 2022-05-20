Cách 'cư xử' gây shock của mẹ chồng Khởi My trước tuyên bố cô và Kelvin Khánh sẽ 'không sinh con'?

Hậu trường 20/05/2022 13:46

Sau tuyên bố sẽ không sinh con của vợ chồng Khởi My, điều khán giả quan tâm là cách cư xử với con dâu của mẹ chồng Khởi My trước quyết định 'táo bạo' trên.

Từ sau hôn lễ diễn ra vào năm 2017, Khởi My và Kelvin Khánh tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc và trở nên kín tiếng hơn hẳn. Theo dõi trang cá nhân của 2 vợ chồng cũng dễ dàng nhận ra Khởi My và ông xã dành nhiều thời gian cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Cách 'cư xử' gây shock của mẹ chồng Khởi My trước tuyên bố cô và Kelvin Khánh sẽ 'không sinh con'? - Ảnh 1
Khởi My và Kelvin Khánh luôn dành thời gian đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet

 

Vốn là cặp đôi trai tài - gái sắc của Vbiz, vì thế người hâm mộ rất nôn nóng vợ chồng nữ ca sĩ sẽ đón thêm thành viên mới sau nhiều năm "về chung nhà". Tuy nhiên Khởi My và Kelvin Khánh luôn né tránh những câu hỏi của dân tình liên quan đến chuyện con cái.

Cách 'cư xử' gây shock của mẹ chồng Khởi My trước tuyên bố cô và Kelvin Khánh sẽ 'không sinh con'? - Ảnh 2
Nhiều khán giả hóng chờ cặp đôi sẽ có nhóc tỳ sau nhiều năm về chung một nhà - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, hồi tháng 6/2020, Kelvin Khánh và Khởi My đã lần đầu thẳng thắn hé lộ ý định không muốn sinh con trên sóng livestream hàng nghìn người xem: "My và Khánh không có ý định sinh em bé mà sẽ sống với nhau như vậy đến già luôn. Cuộc sống hiện tại của bọn mình rất vui, được tung tăng khắp nơi. Vậy nên cứ như vậy, đến 1 thời điểm nào đó thấy cần có em bé sẽ tính tiếp". Khởi My cũng đồng quan điểm với chồng, nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Hai đứa mình ở với nhau đã thế này rồi, đã rất tăng động và chí chóe rồi, có thêm đứa nữa sẽ có chuyện cho coi!".

Trước quyết định của 2 con, khác với suy nghĩ của mọi người, bố mẹ hai bên gia đình lại rất ủng hộ. Nhờ vậy mà cặp đôi rất thoải mái tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Cách 'cư xử' gây shock của mẹ chồng Khởi My trước tuyên bố cô và Kelvin Khánh sẽ 'không sinh con'? - Ảnh 3
Bố mẹ hai bên gia đình lại rất ủng hộ quyết định không có con của hai vợ chồng Khởi My -  Ảnh: Internet

 

Sau nhiều năm không sinh con, Khởi My vẫn được gia đình chồng yêu thương hết mực. Mới đây, nữ ca sĩ còn cùng mẹ ruột và mẹ chồng đi du lịch nghỉ dưỡng tại Thái Lan. Trong những bức ảnh được cô nàng đăng tải, có thể thấy mọi người đều cực kì thân thiết, vui vẻ tân hưởng khoảng thời gian bên nhau. Giọng ca “Dễ thương” thích thú tiết lộ hai mẹ đã rất mong chờ chuyến đi du lịch này sau khoảng thời gian dịch bệnh căng thẳng.

Cách 'cư xử' gây shock của mẹ chồng Khởi My trước tuyên bố cô và Kelvin Khánh sẽ 'không sinh con'? - Ảnh 4
Khởi My thường xuyên cùng mẹ chồng đi du lịch - Ảnh: Internet

 

Khởi My đích thị là cô con dâu "nhà người ta". Không chỉ dẫn mẹ chồng đi thăm thú nhiều thắng cảnh xứ chùa Vàng, cô nàng còn thoải mái dẫn mẹ đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Nhìn thái độ của mẹ Kelvin Khánh là biết ưng con dây đến mức nào rồi. Hầu hết khán giả đều cực kì ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc của Khởi My.

 

Mẹ ruột Khởi My phản ứng ra sao khi vợ chồng con gái không muốn sinh con dù đã hơn 4 năm về chung một nhà?

Mẹ ruột Khởi My phản ứng ra sao khi vợ chồng con gái không muốn sinh con dù đã hơn 4 năm về chung một nhà?

Hơn 4 năm về chung một nhà, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn giữ vững ý định không sinh con nhưng mẹ ruột nữ ca sĩ lại có phản ứng bất ngờ về suy nghĩ này.

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