Mẹ ruột Khởi My phản ứng ra sao khi vợ chồng con gái không muốn sinh con dù đã hơn 4 năm về chung một nhà?

Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng ca sĩ Khởi My - Kelvin Khánh quyết định rút khỏi showbiz để tận hưởng cuộc sống ngọt ngào của riêng mình. Cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống "vợ chồng son" đầy hài hước lên mạng xã hội thu hút không ít sự quan tâm, chú ý từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, trước đó, cả 2 tuyên bố không có ý định sinh con mà sẽ ở vậy cùng nhau đến già để giữ lửa hạnh phúc hôn nhân. Kelvin Khánh từng tâm sự: "My và Khánh không có ý định sinh em bé mà sẽ sống với nhau như vậy đến già luôn. Cuộc sống hiện tại của bọn mình rất vui, được tung tăng khắp nơi... Vậy nên cứ như vậy, đến 1 thời điểm nào đó thấy cần có em bé sẽ tính tiếp". Khởi My cũng đồng tình với chồng rằng: "Hai đứa mình ở với nhau đã thế này rồi, đã rất tăng động và chí chóe rồi, có thêm đứa nữa sẽ có chuyện cho coi!".