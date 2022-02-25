Mẹ ruột Khởi My phản ứng ra sao khi vợ chồng con gái không muốn sinh con dù đã hơn 4 năm về chung một nhà?

Hậu trường 25/02/2022 10:03

Hơn 4 năm về chung một nhà, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn giữ vững ý định không sinh con nhưng mẹ ruột nữ ca sĩ lại có phản ứng bất ngờ về suy nghĩ này.

Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng ca sĩ Khởi My - Kelvin Khánh quyết định rút khỏi showbiz để tận hưởng cuộc sống ngọt ngào của riêng mình. Cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống "vợ chồng son" đầy hài hước lên mạng xã hội thu hút không ít sự quan tâm, chú ý từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, trước đó, cả 2 tuyên bố không có ý định sinh con mà sẽ ở vậy cùng nhau đến già để giữ lửa hạnh phúc hôn nhân. Kelvin Khánh từng tâm sự: "My và Khánh không có ý định sinh em bé mà sẽ sống với nhau như vậy đến già luôn. Cuộc sống hiện tại của bọn mình rất vui, được tung tăng khắp nơi... Vậy nên cứ như vậy, đến 1 thời điểm nào đó thấy cần có em bé sẽ tính tiếp". Khởi My cũng đồng tình với chồng rằng: "Hai đứa mình ở với nhau đã thế này rồi, đã rất tăng động và chí chóe rồi, có thêm đứa nữa sẽ có chuyện cho coi!".

Mẹ ruột Khởi My phản ứng ra sao khi vợ chồng con gái không muốn sinh con dù đã hơn 4 năm về chung một nhà? - Ảnh 1
Cặp đôi rút khỏi showbiz để tận hưởng cuộc sống vợ chồng sau khi cưới - Ảnh: Internet

Chia sẻ của vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh về việc này sau đó vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên, may mắn thay là về phía mẹ ruột của Khởi My lại rất ủng hộ và bảo vệ các con trước suy nghĩ này.

Cụ thể, mẹ ruột Khởi My cũng từng chia sẻ về quyết định không có con của đôi vợ chồng trẻ rằng: "Tụi nó quyết định không sinh con vì không thích con nít. Tôi không can thiệp, tác động gì đến mong muốn của các con. Mỗi người một cuộc sống mà, tôi làm tròn bổn phận của mình là xong rồi. Tôi giờ già cả, chỉ mong các con hạnh phúc là mình mãn nguyện nhất".

Mẹ ruột Khởi My phản ứng ra sao khi vợ chồng con gái không muốn sinh con dù đã hơn 4 năm về chung một nhà? - Ảnh 2
Phản ứng của mẹ Khởi My về việc con gái không muốn sinh con gây bất ngờ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân hiện tại của Khởi My - Kelvin Khánh vẫn rất viên mãn, hạnh phúc dù chưa dự định sinh con. Cả hai tập trung xây dựng tổ ấm nhỏ, dành thời gian nhiều hơn cho nhau. Không ít người hâm mộ cũng tỏ ra tiếc nuối khi nữ ca sĩ không tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát của mình.

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Hành động của Khởi My lặp lại liên tục khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

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