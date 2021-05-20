Khởi My khoe ảnh thời ‘ở truồng tắm mưa’ nhưng bị cà khịa không thương tiếc: ‘Sinh nhật mà mặt cộc như muốn đánh hết khách’

Hậu trường 20/05/2021 06:28

Sao Việt đăng ảnh ngày xưa ôn lại kỷ niệm nhưng cư dân mạng để lại bình luận không "đỡ nỗi".

Trên trang cá nhân, ca sĩ Khởi My đăng tải bức ảnh cô được chụp khi vừa tròn 4 tuổi. Gương mặt tròn trĩnh, vẫn có nét giống với cô hiện tại nhưng gây chú ý hơn với cặp chân mày sắc lẹm khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Cô chia sẻ hình ảnh với dòng trạng thái: "Vâng đây là tôi năm 4 tuổi, mặt rất cọc nha anh em, hôm qua ai bảo giống Nanno đâu haha vô liền đi."

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Ca sĩ Khởi My lúc nhỏ khi vừa tròn 4 tuổi - Ảnh: FBNV

Bức ảnh vừa đăng khiến dân tình phấn khích, không ngừng ở đó, nữ ca sĩ còn để lại dòng bình luận hài hước dưới bài đăng của mình: "Anh em thông cảm nhỏ toàn mặc áo thun ba lỗ dang nắng nên tay hơi đen." Dù là vậy, nhưng ca sĩ Khởi My vẫn được đông đảo khán giả khen ngợi nét dễ thương từ bé. 

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Nhiều bạn bè, đồng nghiệp bình luận hài hước về bức hình của Khởi My - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ Khởi My mà cách đây vài hôm, Minh Hà - vợ ca sĩ Lý Hải cũng đăng 2 bức ảnh ngày xưa với lời thách thức khán giả hãy tìm ra ai là ca sĩ Lý Hải trong bức hình đó. Minh Hà thích thú chia sẻ: "Năm 1986 - Những ngày đầu chập chững mới vào trường Sân Khấu Điện Ảnh. Đố cả nhà anh Lý Hải ở đâu trong 2 bức hình này nhé hihi."

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Hai bức ảnh được Minh Hà - vợ ca sĩ Lý Hải đăng tải thách thức cư dân mạng tìm kiếm nam ca sĩ trong 2 bức ảnh - Ảnh: FBNV

Vì bức ảnh được chụp vào năm 1986 nên chỉ là ảnh trắng đen nhưng cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra được ca sĩ Lý Hải. Nhiều khán giả còn cho biết, thời điểm này mình còn chưa sinh ra đời và đặc biệt là Minh Hà, cô cho biết khi ấy mình chỉ vừa 1 tuổi.  

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Bình luận không đỡ nỗi của Minh Hà sau khi đăng hình ngày xưa của ông xã Lý Hải - Ảnh: FBNV
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Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra được ca sĩ Lý Hải trong bức ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Lâu lâu đăng ảnh ngày xưa ôn kỉ niệm nhưng các sao Việt vẫn chiếm được cảm tình và sự chú ý của đông đảo khán giả. Mỗi một bức ảnh xưa, khi so với hiện tại, đều mang đến một cảm giác vừa xúc động, vừa thân thương mà không gì có thể thay thế được.

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Từ khóa:   24h sao Việt Lý Hải Khởi My

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