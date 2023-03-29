Cuộc hôn nhân 'lạ đời' của Khởi My và Kelvin Khánh: Gần 1 thập kỷ bên nhau vẫn như 'vợ chồng son', thống nhất không sinh con

Sau vài năm kết hôn, cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu mong muốn sinh con khiến người hâm mộ thể hiện sự nôn nóng thay cho người trong cuộc.

Khởi My - Kelvin Khánh là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến nhất trong giới showbiz Việt. Trải qua nhiều năm sống cùng một nhà, cặp đôi vẫn giữ được lửa tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thời gian qua, cặp đôi từng gây không ít xôn xao về quan điểm không muốn sinh con sau hôn nhân. Khởi My - Kelvin Khánh là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến nhất trong giới showbiz Việt - Ảnh: Internet Sau vài năm kết hôn, cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu mong muốn sinh con khiến người hâm mộ thể hiện sự nôn nóng thay cho người trong cuộc. Trước đây, Kelvin Khánh từng chia sẻ về kế hoạch có con của 2 vợ chồng: "Chúng tôi thống nhất không sinh con mà sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại rất vui, do đó, cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào, chúng tôi thấy cần có con sẽ tính tiếp". Khởi My bổ sung: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí chóe rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy".

Mặc dù quyết định này của cặp đôi khiến nhiều người khó hiểu nhưng Khởi My và Kelvin Khánh lại nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh hai bên. Mẹ của Khởi My từng chia sẻ, nữ ca sĩ và chồng không muốn sinh đẻ vì không thích con nít, bà tôn trọng sự lựa chọn này bởi chỉ cần các con sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc là được. Sau vài năm kết hôn, cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu mong muốn sinh con khiến người hâm mộ thể hiện sự nôn nóng thay cho người trong cuộc - Ảnh: Internet Trước khi cưới nhau, Khởi My - Kelvin Khánh đã là một đôi bạn thân thiết nên giữa hai người luôn có sự thoải mái, cởi mở hơn. Khởi My là mẫu phụ nữ cá tính, độc lập, giỏi kiếm tiền nên nhiều người thường cho rằng nữ ca sĩ là "nóc nhà" của Kelvin Khánh.

Trong một lần livestream, Khởi My cũng nhận được câu hỏi rằng: "Chị có sợ anh Khánh không?". Trước câu hỏi này, cô thẳng thắn trả lời: "Gia đình nhà chị là vậy nè vợ chồng sống tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, chứ không kèo trên kèo dưới gì hết. Tự nhiên vợ chồng sống chung nhà, ngày nào cũng gặp mặt mà đứa này sợ đứa kia là sao? Mọi người yêu nhau, mọi người thương nhau thì mọi người mới cưới nhau về ở chung đúng không? Chứ sợ nhau thì cưới về làm gì? Giống như lấy con quái vật về nhà để sợ à? Vợ chồng phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau mới bền vững được". Mẹ của Khởi My từng chia sẻ, nữ ca sĩ và chồng không muốn sinh đẻ vì không thích con nít, bà tôn trọng sự lựa chọn này bởi chỉ cần các con sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc là được. - Ảnh: Internet Những năm gần đây, Khởi My và Kelvin Khánh đều không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, cũng không ra sản phẩm âm nhạc mới mà chủ yếu dành thời gian cho những đam mê, sở thích chung. Khởi My chuyển hướng sang làm streamer để tương tác với khán giả của mình. Trong những buổi livestream, cô vừa hát, vừa chơi game, vừa trò chuyện, trả lời câu hỏi mà fan gửi đến. Khởi My được nhiều người ngưỡng mộ vì có ông xã cưng chiều hết mực. Những năm gần đây, Khởi My và Kelvin Khánh đều không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, cũng không ra sản phẩm âm nhạc mới mà chủ yếu dành thời gian cho những đam mê, sở thích chung - Ảnh: Internet Kelvin Khánh là người đảm nhiệm toàn bộ từ việc nấu ăn, lau dọn nhà cửa đến chăm sóc cún con. Nữ ca sĩ từng tiết lộ trên livestream công việc một ngày của chồng gồm giặt đồ, nấu ăn, làm "vú em" cho vợ, đưa vợ đi mua đồ, cùng đi tập gym với vợ. Kelvin Khánh là người đảm nhiệm toàn bộ từ việc nấu ăn, lau dọn nhà cửa đến chăm sóc cún con - Ảnh: Internet Vợ chồng nữ ca sĩ cũng thường có những chuyến đi phượt bằng mô-tô, hoặc đưa hai mẹ đi du lịch nhiều nơi. Hiện tại, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn đang sở hữu cuộc sống vợ chồng son như lúc mới yêu. Cả hai đã minh chứng được việc không sinh con nhưng hôn nhân chưa bao giờ bớt đi sự hạnh phúc.

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My đã đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật mẹ ruột. Netizen tấm tắc khen ngợi mẹ ruột nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung và khẳng định chắc nịch một điều.

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