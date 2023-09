Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều?

Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My đã đăng tải loạt ảnh cùng mẹ kèm theo dòng trạng thái mừng sinh nhật mẹ "Lại tròn 18 tuổi nữa rồi, Lìu Lý Kiều thật là xinh đẹp quá đi".

Khởi My là cái tên để lại nhiều ký ức đẹp đối với khán giả thế hệ 9X với những bản hit đình đám một thời. Dù để lại nhiều tiếc nuối khi đã ngừng ca hát, nhưng không thể phủ nhận Khởi My đã từng có một thời "rực rỡ" trong Vpop. Và mẹ ruột của cô là người đứng sau thành công không nhỏ của con gái.

Khởi My hài hước khoe ảnh sinh nhật '18 tuổi' của mẹ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước sự hài hước của cô nàng cũng như dành lời khen ngợi dành cho sự trẻ trung của mẹ Khởi My. Không những thế, có người còn nhận xét hai mẹ con đều lão hóa ngược và khẳng định định Khởi My trẻ lâu như vậy là do gen của mẹ.

Những ai từng hâm mộ giọng hát của Khởi My chắc hẳn đều biết đằng sau những bước đi của cô luôn có bóng dáng của mẹ ruột, hay còn gọi theo cách thân mật là "má Năm". Bà cũng là người duy nhất nuôi dưỡng đam mê âm nhạc của con gái từ những ngày đầu chập chững lên Sài Gòn với 2 bàn tay trắng.