Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều?

Hậu trường 17/03/2023 08:41

Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My đã đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật mẹ ruột. Netizen tấm tắc khen ngợi mẹ ruột nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung và khẳng định chắc nịch một điều.

Khởi My là cái tên để lại nhiều ký ức đẹp đối với khán giả thế hệ 9X với những bản hit đình đám một thời. Dù để lại nhiều tiếc nuối khi đã ngừng ca hát, nhưng không thể phủ nhận Khởi My đã từng có một thời "rực rỡ" trong Vpop. Và mẹ ruột của cô là người đứng sau thành công không nhỏ của con gái.

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 1
Mẹ ruột của Khởi My là người đứng sau thành công không nhỏ của con gái - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My đã đăng tải loạt ảnh cùng mẹ kèm theo dòng trạng thái mừng sinh nhật mẹ "Lại tròn 18 tuổi nữa rồi, Lìu Lý Kiều thật là xinh đẹp quá đi".

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 2
Khởi My hài hước khoe ảnh sinh nhật '18 tuổi' của mẹ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước sự hài hước của cô nàng cũng như dành lời khen ngợi dành cho sự trẻ trung của mẹ  Khởi My. Không những thế, có người còn nhận xét hai mẹ con đều lão hóa ngược và khẳng định định Khởi My trẻ lâu như vậy là do gen của mẹ.

Những ai từng hâm mộ giọng hát của Khởi My chắc hẳn đều biết đằng sau những bước đi của cô luôn có bóng dáng của mẹ ruột, hay còn gọi theo cách thân mật là "má Năm". Bà cũng là người duy nhất nuôi dưỡng đam mê âm nhạc của con gái từ những ngày đầu chập chững lên Sài Gòn với 2 bàn tay trắng.

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 3
'Má Năm' là người duy nhất nuôi dưỡng đam mê âm nhạc của con gái Khởi My từ những ngày đầu chập chững lên Sài Gòn với 2 bàn tay trắng - Ảnh: Internet

Sau khi ly dị, gánh nặng kinh tế đặt lên đôi vai của má Năm, nhưng bà lúc nào cũng rất mạnh mẽ vì muốn chăm sóc cho con gái tốt nhất. Năm 2007, Khởi My và mẹ "chân ướt chân ráo" lên TP.HCM, trọ ở một khu nghèo và chưa từng có suy nghĩ sẽ làm nghệ thuật. Nữ ca sĩ lúc ấy dự định sẽ học nghề, cùng mẹ mưu sinh, kiếm tiền đủ sống.

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 4Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 5

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 6
Khởi My và ông xã Kelvin Khánh chọn mua một căn penhouse sang chảnh đắt tiền, gần với khu mẹ ruột ở vì muốn hàng ngày ở cạnh bà - Ảnh: Internet

Bước ngoặt của Khởi My khi liên tiếp có những bản hit rầm rộ, "đắt show" ở cả 2 vai trò ca sĩ và MC, từng bước thay đổi cuộc sống của 2 mẹ con. Kiếm nhiều tiền, nhưng nhờ lối sống tiết kiệm, chắt chiu của mẹ mà Khởi My sớm có được căn nhà riêng của mình tại TP.HCM. Sau khi kết hôn vào cuối năm 2017, cô và ông xã Kelvin Khánh chọn mua một căn penhouse sang chảnh đắt tiền, gần với khu mẹ ruột ở vì muốn hàng ngày ở cạnh bà.

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 7Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 8

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 9
Ở tuổi U70, mẹ ruột Khởi My hạnh phúc khi con gái và con rể đều rất hiếu thảo, chưa từng để mẹ phải buồn lòng hay thấy trống vắng - Ảnh: Internet

Ở tuổi U70, mẹ ruột nữ ca sĩ hạnh phúc khi con gái và con rể đều rất hiếu thảo, chưa từng để mẹ phải buồn lòng hay thấy trống vắng. Vợ chồng Khởi My cũng tạo điều kiện cho mẹ đi du lịch khắp nơi. Có lẽ vì thế mà mỗi lần khoe ảnh trên mạng xã hội, má Năm đều được khán giả khen trẻ trung, yêu đời và lúc nào cũng tươi tắn.

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Từ khóa:   ca sĩ Khởi My Khởi My và mẹ vbiz

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