Hoàng Oanh tung ảnh đủ mặt 2 bên nội - ngoại của con trai xum họp trên đất Mỹ, làm một điều đặc biệt dành cho bố chồng cũ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Hoàng Oanh đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Nữ MC đã gửi lời chúc mừng sinh nhật bố chồng cũ đầy yêu thương và kính trọng. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đính kèm loạt ảnh đầy đủ thành viên hai bên nội - ngoại.

Sau khi đường ai nấy đi với chồng tây trong ồn ào, MC Hoàng Oanh dần lấy lại được cân bằng và nhiều lần hội ngộ chồng cũ. Thời gian gần đây, Hoàng Oanh gây chú ý khi cùng con trai qua Mỹ để thăm gia đình nhà chồng cũ.

Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật ông nội Cole. Chúc bà Cole xinh đẹp, gia đình Cole và Vũ hạnh phúc bên nhau. Chúc mừng bé Max. Chúng tôi rất biết ơn. Cầu cho tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta, ở bất cứ đâu, luôn khỏe mạnh".

Hoàng Oanh khoe ảnh đầy đủ thành viên hai bên nội - ngoại của con trai và gửi lời chúc mừng đến sinh nhật bố chồng cũ - Ảnh: Internet

Có thể cảm nhận được, mối quan hệ của nữ MC với nhà chồng cũ vô cùng tốt đẹp và thuận thảo dù cô và chồng cũ đã ly hôn. Quý tử của cô cũng rất gắn bó gần gũi với ông bà nội cũng như các thành viên khác.

Quý tử của cô cũng rất gắn bó gần gũi với ông bà nội cũng như các thành viên khác - Ảnh: Internet

Trước đó, Hoàng Oanh đã có khoảnh khắc gây chú ý và khó ai có thể làm được cùng chồng cũ. Theo đó, người đẹp cùng con trai và chồng cũ ngồi trên mô tô và thậm chí Á hậu còn ôm chặt lấy chồng cũ dù cả hai đã ly hôn. Dường như sau khi đường ai nấy đi, cả Hoàng Oanh và chồng cũ đều đã gạt bỏ được định kiến để có thể gặp mặt, cùng nhau vui vẻ vì quý tử.

Hoàng Oanh cùng con trai và chồng cũ ngồi trên mô tô và thậm chí Á hậu còn ôm chặt lấy chồng cũ dù cả hai đã ly hôn - Ảnh: Internet

Hoàng Oanh và Jack Cole kết hôn vào tháng 12/2019. Họ có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Đến ngày 11/4/2022, Jack Cole đột ngột thông báo ly hôn. Không lâu sau đó, Hoàng Oanh cũng chính thức xác nhận sự việc. Sau đó, họ giữ mối quan hệ bạn bè và văn minh để cùng chăm sóc con trai một cách tốt nhất.