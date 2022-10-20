Hồ Ngọc Hà tiết lộ gây sốc về câu chuyện đằng sau khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây?

Hậu trường 20/10/2022 20:51

Trong một sự kiện của mình, Hồ Ngọc Hà đã có một cuộc chia sẻ và tâm sự chuyện tình cảm đổ vỡ của những người bạn, người em. Trong đó, 'nữ hoàng giải trí' đã có tiết lộ câu chuyện đằng khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây.

Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ đình đám của showbiz Việt. Từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với ‘đại gia phố núi’ Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà hiện tại đã tìm được ‘bến đỗ’ mới vô cùng viên mãn cùng Kim Lý và có 2 cặp song sinh xinh xắn Leon – Lisa khiến bao người ngưỡng mộ.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ gây sốc về câu chuyện đằng sau khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây? - Ảnh 1
Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một sự kiện của mình, 'nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà đã thoải mái chia sẻ và tâm sự chuyện tình cảm đổ vỡ của những người bạn, người em cũng như trải nghiệm của chính bản thân mình. Hà Hồ dã dành thời gian chia sẻ với khán giả câu chuyện phía sau của những người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ song vẫn mạnh mẽ bước tiếp.

Đáng chú ý, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ cho biết mình thấu hiểu cuộc hôn nhân của Hoàng Oanh. Được biết, trước đó, hai chị em đã có nhiều buổi trò chuyện, tâm sự để xem xét lựa chọn đúng đắn “Câu chuyện này diễn ra khi Oanh còn ở Singapore. Thú thật, tôi và Oanh rất ít gặp nhau và cũng chưa bao giờ dành thời gian đi chơi ở ngoài. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, Oanh lại dành cho tôi sự tin tưởng và tìm đến tôi khi gặp bế tắc trong cuộc hôn nhân”.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ gây sốc về câu chuyện đằng sau khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây? - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà cho biết mình thấu hiểu cuộc hôn nhân của Hoàng Oanh - Ảnh: Internet

Dù được người đi trước dành cho lời khuyên tích cực nhưng Hoàng Oanh vẫn có quyết định riêng của mình. Tuy vậy, Hà Hồ vẫn không trách mắng đàn em mà cô cảm thấy hạnh phúc khi Hoàng Oanh có thể bước tiếp và quay lại sự nghiệp một cách huy hoàng.

"Tôi đã nói với Hoàng Oanh về những điều được và mất khi chia tay mà cả hai đã có một đứa con chung. Tôi đã phân tích và ngày đêm mong muốn Hoàng Oanh vượt qua và bảo toàn được mái ấm của mình. Nhưng đến hôm thấy Oanh trở về Việt Nam, tôi biết Oanh đã không cứu vãn được hôn nhân của mình. Và rồi hôm nay Hoàng Oanh đã trở lại với sự nghiệp'', Hồ Ngọc Hà đồng cảm chia sẻ.

Được biết, MC Hoàng Oanh và ‘chồng tây’ Jack Cole kết hôn vào đầu tháng 12/2019 sau 2 năm gắn bó. Jack sinh năm 1989, là người Mỹ lai Đức nhưng sinh sống và làm việc ở Singapore, cặp đôi đón con đầu lòng tên Max vào năm 2020.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ gây sốc về câu chuyện đằng sau khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây? - Ảnh 3
Hoàng Oanh thông báo ly hôn khiến cộng đồng mạng thấy sốc và tiếc vì cô và chồng Tây là cặp đôi đẹp của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Tưởng chừng sẽ hạnh phúc dài lâu, tuy nhiên, hồi tháng 4 năm nay, Hoàng Oanh thông báo ly hôn khiến cộng đồng mạng tiếc nuối vì cô và chồng Tây là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Hơn hết, cô cũng nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của khán giả vì đã chọn cách chia tay văn minh vì cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc con và vẫn là bạn của nhau.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý

Trên trang cá nhân của hai nhóc tỳ, Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ lý do vì sao cặp song sinh nhà mình nói nhanh, hiểu nhanh và quậy nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hoàng Oanh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh