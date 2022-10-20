Hồ Ngọc Hà tiết lộ gây sốc về câu chuyện đằng sau khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây?

Trong một sự kiện của mình, Hồ Ngọc Hà đã có một cuộc chia sẻ và tâm sự chuyện tình cảm đổ vỡ của những người bạn, người em. Trong đó, 'nữ hoàng giải trí' đã có tiết lộ câu chuyện đằng khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây.

Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ đình đám của showbiz Việt. Từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với ‘đại gia phố núi’ Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà hiện tại đã tìm được ‘bến đỗ’ mới vô cùng viên mãn cùng Kim Lý và có 2 cặp song sinh xinh xắn Leon – Lisa khiến bao người ngưỡng mộ. Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet Mới đây, trong một sự kiện của mình, 'nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà đã thoải mái chia sẻ và tâm sự chuyện tình cảm đổ vỡ của những người bạn, người em cũng như trải nghiệm của chính bản thân mình. Hà Hồ dã dành thời gian chia sẻ với khán giả câu chuyện phía sau của những người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ song vẫn mạnh mẽ bước tiếp.

Đáng chú ý, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ cho biết mình thấu hiểu cuộc hôn nhân của Hoàng Oanh. Được biết, trước đó, hai chị em đã có nhiều buổi trò chuyện, tâm sự để xem xét lựa chọn đúng đắn “Câu chuyện này diễn ra khi Oanh còn ở Singapore. Thú thật, tôi và Oanh rất ít gặp nhau và cũng chưa bao giờ dành thời gian đi chơi ở ngoài. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, Oanh lại dành cho tôi sự tin tưởng và tìm đến tôi khi gặp bế tắc trong cuộc hôn nhân”. Hồ Ngọc Hà cho biết mình thấu hiểu cuộc hôn nhân của Hoàng Oanh - Ảnh: Internet Dù được người đi trước dành cho lời khuyên tích cực nhưng Hoàng Oanh vẫn có quyết định riêng của mình. Tuy vậy, Hà Hồ vẫn không trách mắng đàn em mà cô cảm thấy hạnh phúc khi Hoàng Oanh có thể bước tiếp và quay lại sự nghiệp một cách huy hoàng.

"Tôi đã nói với Hoàng Oanh về những điều được và mất khi chia tay mà cả hai đã có một đứa con chung. Tôi đã phân tích và ngày đêm mong muốn Hoàng Oanh vượt qua và bảo toàn được mái ấm của mình. Nhưng đến hôm thấy Oanh trở về Việt Nam, tôi biết Oanh đã không cứu vãn được hôn nhân của mình. Và rồi hôm nay Hoàng Oanh đã trở lại với sự nghiệp'', Hồ Ngọc Hà đồng cảm chia sẻ. Được biết, MC Hoàng Oanh và ‘chồng tây’ Jack Cole kết hôn vào đầu tháng 12/2019 sau 2 năm gắn bó. Jack sinh năm 1989, là người Mỹ lai Đức nhưng sinh sống và làm việc ở Singapore, cặp đôi đón con đầu lòng tên Max vào năm 2020. Hoàng Oanh thông báo ly hôn khiến cộng đồng mạng thấy sốc và tiếc vì cô và chồng Tây là cặp đôi đẹp của showbiz Việt - Ảnh: Internet Tưởng chừng sẽ hạnh phúc dài lâu, tuy nhiên, hồi tháng 4 năm nay, Hoàng Oanh thông báo ly hôn khiến cộng đồng mạng tiếc nuối vì cô và chồng Tây là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Hơn hết, cô cũng nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của khán giả vì đã chọn cách chia tay văn minh vì cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc con và vẫn là bạn của nhau.

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