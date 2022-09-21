Lisa và Leon là "trái ngọt" của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sau thời gian mặn nồng. Có bố mẹ nổi tiếng, bộ đôi nhóc tỳ từ khi ra đời đã nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm của công chúng. Chính vì thế, những khoảnh khắc của cặp nhóc tỳ khi được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân luôn được công chúng chú ý quan tâm.

Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà ít chia sẻ khoảnh khắc của hai con khiến công chúng không khỏi tò mò. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ lý do là Lisa – Leon bị bệnh sốt trẻ em nên không có nhiều hình ảnh để chia sẻ khiến fan hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của hai nhóc tỳ.