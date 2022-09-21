Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm?

Hậu trường 21/09/2022 09:36

Hồ Ngọc Hà đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của cặp song sinh Leon – Lisa trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cộng đồng mạng phát hiện điều gì đó lạ lắm trong khoảnh khắc nô đùa của gia đình Hà Hồ - Kim Lý.

Lisa và Leon là "trái ngọt" của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sau thời gian mặn nồng. Có bố mẹ nổi tiếng, bộ đôi nhóc tỳ từ khi ra đời đã nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm của công chúng. Chính vì thế, những khoảnh khắc của cặp nhóc tỳ khi được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân luôn được công chúng chú ý quan tâm.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà ít chia sẻ khoảnh khắc của hai con khiến công chúng không khỏi tò mò. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ lý do là Lisa – Leon bị bệnh sốt trẻ em nên không có nhiều hình ảnh để chia sẻ khiến fan hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của hai nhóc tỳ.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh mới nhất của cặp song sinh Leon – Lisa trên trang cá nhân. Được biết, hai nhóc tỳ đã khỏi bệnh và có thể tung tăng chơi đùa cùng bố mẹ. Điều công chúng thích thú là khoảnh khắc vui vẻ của gia đình của Hà Hồ - Kim Lý khi hoạt động ngoài trời. Nữ ca sĩ không ngại để cho hai con đi chân trần trên cát, nô đùa thoải mái miễn hai con cảm thấy vui vẻ.
 

Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 3 
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 4

Leon hào hứng khi được nghịch trên cát - Ảnh: IGNV

Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 7

Lisa tạo dáng chuyên nghiệp như bản sao mẹ Hà Hồ - Ảnh: IGNV

Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 8
Hai nhóc tỳ khá thích thú khi nước bắn lên - Ảnh: IGNV
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 9
Khung ảnh gia đình 4 người nhưng có gì đó lạ lắm -  Ảnh: IGNV

Phần đông các fan hâm mộ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì lại thấy được hình ảnh của 2 nhóc tỳ đã chiến đấu vượt qua căn bệnh trẻ em và cũng cảm thấy ngưỡng mộ hình ảnh gia đình hạnh phúc của Hà Hồ - Kim Lý. Một số khán giả khác trêu rằng nhìn những khoảnh khắc này giống Leon - Lisa đang dẫn bố mẹ Hà Hồ - Kim Lý đi chơi hơn.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 10
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nô đùa của 2 nhóc tỳ Leon - Lisa sau khi khỏi bệnh nhưng có gì đó lạ lắm? - Ảnh 11

Các fan hâm mộ bày tỏ cảm xúc thích thú trước hình ảnh của gia đình Hà Hồ -  Ảnh: Chụp màn hình

 

Hiện tại, trang cá nhân của hai nhóc tỳ Lisa - Leon đang nhận đượt lượt follow và thả tim lớn của khán giả. Các fan hâm mộ vẫn luôn mong chờ những khoảnh khắc mới nhất của cặp song sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Leon - Lisa khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng?

Hồ Ngọc Hà tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Leon - Lisa khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng?

Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không thường xuyên khoe những khoảnh khắc tinh nghịch của cặp song sinh Lisa-Leon khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây, Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ trên mạng xã hội về tình hình sức khỏe của Lisa - Leon.

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