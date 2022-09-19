Hồ Ngọc Hà tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Leon - Lisa khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng?

Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không thường xuyên khoe những khoảnh khắc tinh nghịch của cặp song sinh Lisa-Leon khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây, Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ trên mạng xã hội về tình hình sức khỏe của Lisa - Leon.

Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không thường xuyên khoe những khoảnh khắc tinh nghịch của cặp song sinh Lisa-Leon khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây, Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ trên mạng xã hội về tình hình sức khỏe của Lisa - Leon. Hà Hồ chia sẻ tình hình sức khỏe của Leon - Lisa - Ảnh: IGNV Cụ thể, nữ ca sĩ tỏ ra quan ngại khi những đợt dịch sốt của trẻ liên tục xuất hiện, nhìn 2 con "chiến đấu" mà cảm thấy thương. Cùng với đó, Hồ Ngọc Hà khuyên các bà mẹ đặc biệt để ý tới con nhỏ của mình trong thời điểm này, để chăm sóc thật kỹ lưỡng.

Hai nhóc tỳ đang chiến đấu bệnh sốt của trẻ - Ảnh: IGNV Ngoài ra cô còn đăng tải video ngắn khoảnh khắc Lisa và Leon chơi đùa cùng nhau. Cô chị đã bắt đầu líu lo gọi em cực ngọt, dù chưa tròn vành rõ tiếng như Lisa đã làm cho dân tình "đốn tim" khi ngắm nhìn hai chị em đình đám.

Khoảnh khắc Lisa và Leon chơi đùa cùng nhau - Ảnh: IGNV Ở dưới phần bình luận, dân tình đều khen ngợi sự đáng yêu và tinh nghịch của Lisa và Leon. Đồng thời người hâm mộ đã gửi những lời chúc hi vọng hai nhóc tỳ sớm khỏe trở lại. Nhiều khán giả để lại bình luận lo lắng và lời chúc cho 2 nhóc tỳ mau khỏi bệnh - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, Lisa - Leon là cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, chào đời vào tháng 11/2020. Các bé hiện gần 2 tuổi, sở hữu ngoại hình dễ thương, được khen thừa hưởng được nét đẹp của phụ huynh. Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet Nếu Leon được cho là nghiêng về giống bố, Lisa lại nghiêng về giống mẹ. Những khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tỳ thường nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu Trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ dẫn 2 nhóc tỳ đi cắt tóc. Điều khiến các netizen chú ý là biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi chú thợ cắt tóc đưa tông đơ vào tóc cậu bé khiến mọi người một phen cười xỉu.

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