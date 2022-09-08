Biểu cảm đối lập giờ tan học của hai nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'cười xỉu'

Hồ Ngọc Hà chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kim Lý đón cặp nhóc tỳ Lisa - Leon giờ tan học. Điều đáng chú ý là biểu cảm đối lập của hai nhóc tỳ khiến dân tình một phen bật cười.
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Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ đoạn clip gây chú ý trên story. Clip ghi lại khoảnh khắc Kim Lý đón cặp nhóc tỳ Lisa - Leon giờ tan học. Trong đoạn clip ngắn, khi vừa thấy bố đến đón, nhóc tỳ Leon liền bật khóc nức nở, thậm chí chạy thật nhanh về phía bố.
Trái ngược em trai, Lisa lại tỏ ra khá điềm đạm, cô bé bình tĩnh tiến tới ôm bố, song cũng loay hoay tìm mẹ và bà ngoại.
Biểu cảm đối lập của cặp nhóc tỳ khiến ai nấy thích thú, bật cười vì đáng yêu. Lisa cũng đã vài lần cho thấy sự điềm tĩnh, dạn dĩ trước Leon, được khen "chuẩn chị gái trong nhà".
Được biết, hai nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà – Kim Lý là Lisa và Leon chào đời vào tháng 11/2020. Từ khi chào đời, hai bé luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn, những bức ảnh của hai nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà, Kim Lý thường làm cho netizen "đứng ngồi không yên".
Bên cạnh đó, tính cách trái ngược của cặp song sinh cũng là điều khiến dân tình thích thú. Cô bé Lisa có tính cách khá điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Trong khi đó, Leon lại gây ấn tượng mạnh với tính cách hài hước cùng loạt biểu cảm "khó đỡ", "lầy lội".