Trên trang cá nhân của cặp song sinh, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh đời thường của con gái Lisa. Cùng với hình ảnh, Hồ Ngọc Hà đã thích mê màu tóc tự nhiên của con gái Lisa.
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Mới đây, trên trang cá nhân của cặp song sinh, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh đời thường của con gái Lisa. Cùng với hình ảnh, Hồ Ngọc Hà nói về ái nữ: "Tóc bay tứ tung, ôi cái màu tóc mẹ Hà mê".
Trong những bức ảnh chụp cận, tiểu công chúa nhà Hà Hồ khiến ai nấy phải trầm trồ với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như một "nàng thơ". Có thể thấy, Lisa sở hữu mái tóc tự nhiên mang màu nâu trà sữa. Màu tóc này càng đẹp với điều kiện ánh sáng tốt, hay dưới ánh nắng mặt trời.
Không chỉ Hồ Ngọc Hà "mê", màu tóc tự nhiên của Lisa hẳn còn khiến bao chị em phải mơ ước. Để sở màu tóc này, hội chị em phải trải qua quá trình nhuộm khá cầu kỳ, có thể sẽ phải tẩy tóc trước khi thực hiện bước tiếp theo để cho ra màu chuẩn nhất. Và dĩ nhiên, đây cũng là màu tóc rất tôn da.
Được biết, màu tóc tự nhiên của Lisa do cô bé lai 3 dòng máu: Việt - Pháp - Thụy Điển. Cặp song sinh Lisa – Leon nhà Kim Lý – Hà Hồ chào đời hồi tháng 11/2020. Kể từ khi mới chào đời, Leon và Lisa đã trở thành hai nhóc tì được yêu mến bậc nhất showbiz Việt. Hai thiên thần nhỏ nhà Hồ Ngọc Hà luôn “đốn tim” công chúng nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng những hành động, cử chỉ hết sức thú vị.
Từ lúc có cặp song sinh, Hồ Ngọc Hà lại càng được nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống gia đình viên mãn. Cô cùng Kim Lý ngày thêm mặn nồng, yêu thương và hỗ trợ nhau hết lòng trong việc chăm sóc, nuôi dạy các con.