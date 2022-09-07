Mới đây, trên trang cá nhân của cặp song sinh, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh đời thường của con gái Lisa. Cùng với hình ảnh, Hồ Ngọc Hà nói về ái nữ: "Tóc bay tứ tung, ôi cái màu tóc mẹ Hà mê".

Trong những bức ảnh chụp cận, tiểu công chúa nhà Hà Hồ khiến ai nấy phải trầm trồ với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như một "nàng thơ". Có thể thấy, Lisa sở hữu mái tóc tự nhiên mang màu nâu trà sữa. Màu tóc này càng đẹp với điều kiện ánh sáng tốt, hay dưới ánh nắng mặt trời.

Màu tóc tự nhiên của con gái khiến Hồ Ngọc Hà ganh tỵ - Ảnh: IGNV

Không chỉ Hồ Ngọc Hà "mê", màu tóc tự nhiên của Lisa hẳn còn khiến bao chị em phải mơ ước. Để sở màu tóc này, hội chị em phải trải qua quá trình nhuộm khá cầu kỳ, có thể sẽ phải tẩy tóc trước khi thực hiện bước tiếp theo để cho ra màu chuẩn nhất. Và dĩ nhiên, đây cũng là màu tóc rất tôn da.