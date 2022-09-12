Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu

Hậu trường 12/09/2022 09:24

Trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ dẫn 2 nhóc tỳ đi cắt tóc. Điều khiến các netizen chú ý là biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi chú thợ cắt tóc đưa tông đơ vào tóc cậu bé khiến mọi người một phen cười xỉu.

Cặp song sinh Lisa – Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn là tâm điểm gây "sốt" mạng xã hội với những khoảnh khắc cưng xỉu. Mới đây, trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ dẫn 2 nhóc tỳ đi cắt tóc. Điều khiến các netizen chú ý là biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi chú thợ cắt tóc đưa tông đơ vào tóc cậu bé.

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu - Ảnh 1
Leon được mẹ Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc - Ảnh: IGNV

Giống như nhiều đứa trẻ khác nhóc tỳ Leon chẳng hào hứng với việc ngồi yên một chỗ quá lâu. Trong khi Hồ Ngọc Hà liên tục cười đùa động viên nhưng biểu cảm của Leon vẫn như muốn ‘hờn cả thế giới’.

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu - Ảnh 2
Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu - Ảnh 3

Dù được Hồ Ngọc Hà động viên nhưng vẻ mặt cậu nhóc như hờn cả thế giới - Ảnh: IGNV

Cậu bé buồn rầu nhìn như sắp mếu khi tông đơ lia qua mái tóc của mình. Biểu cảm hài hước của nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà lại khiến những người chứng kiến được phen vui vẻ, bật cười thành tiếng.

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu - Ảnh 4
Biểu cảm của Leon khiến mọi người một phen cười xỉu - Ảnh: IGNV

Được biết, trong làng sao nhí showbiz Việt, cặp song sinh Leon và Lisa đã trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất từ khi chào đời đến nay.

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu - Ảnh 5
Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý - Ảnh: Internet

Đến nay, 2 thiên thần nhỏ của Hồ Ngọc Hà vẫn giữ sức hút đặc biệt với những bức ảnh, clip đạt hàng trăm nghìn lượt follow và yêu thích.

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Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đón Trung Thu của 2 nhóc tỳ siêu quậy Lisa – Leon cùng gia đình. Điều gây chú ý của cư dân mạng là màn tự tin khoe vũ đạo hết sức đáng yêu của hai nhóc tỳ.

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