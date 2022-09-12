Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu

Cặp song sinh Lisa – Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn là tâm điểm gây "sốt" mạng xã hội với những khoảnh khắc cưng xỉu. Mới đây, trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ dẫn 2 nhóc tỳ đi cắt tóc. Điều khiến các netizen chú ý là biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi chú thợ cắt tóc đưa tông đơ vào tóc cậu bé.

Leon được mẹ Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc - Ảnh: IGNV

Giống như nhiều đứa trẻ khác nhóc tỳ Leon chẳng hào hứng với việc ngồi yên một chỗ quá lâu. Trong khi Hồ Ngọc Hà liên tục cười đùa động viên nhưng biểu cảm của Leon vẫn như muốn ‘hờn cả thế giới’.