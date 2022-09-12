Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu

Trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ dẫn 2 nhóc tỳ đi cắt tóc. Điều khiến các netizen chú ý là biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi chú thợ cắt tóc đưa tông đơ vào tóc cậu bé khiến mọi người một phen cười xỉu.
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Cặp song sinh Lisa – Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn là tâm điểm gây "sốt" mạng xã hội với những khoảnh khắc cưng xỉu. Mới đây, trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ dẫn 2 nhóc tỳ đi cắt tóc. Điều khiến các netizen chú ý là biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi chú thợ cắt tóc đưa tông đơ vào tóc cậu bé.
Giống như nhiều đứa trẻ khác nhóc tỳ Leon chẳng hào hứng với việc ngồi yên một chỗ quá lâu. Trong khi Hồ Ngọc Hà liên tục cười đùa động viên nhưng biểu cảm của Leon vẫn như muốn ‘hờn cả thế giới’.
Cậu bé buồn rầu nhìn như sắp mếu khi tông đơ lia qua mái tóc của mình. Biểu cảm hài hước của nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà lại khiến những người chứng kiến được phen vui vẻ, bật cười thành tiếng.
Được biết, trong làng sao nhí showbiz Việt, cặp song sinh Leon và Lisa đã trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất từ khi chào đời đến nay.
Đến nay, 2 thiên thần nhỏ của Hồ Ngọc Hà vẫn giữ sức hút đặc biệt với những bức ảnh, clip đạt hàng trăm nghìn lượt follow và yêu thích.