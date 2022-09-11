Hồ Ngọc Hà mở văn nghệ đón trung thu tại gia, hai nhóc tỳ tự tin khoe vũ đạo đúng chuẩn con nhà nòi

Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đón Trung Thu của 2 nhóc tỳ siêu quậy Lisa – Leon cùng gia đình. Điều gây chú ý của cư dân mạng là màn tự tin khoe vũ đạo hết sức đáng yêu của hai nhóc tỳ.
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Vào đêm trung thu tối qua, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đón Trung Thu của 2 nhóc tỳ siêu quậy Lisa – Leon cùng gia đình. Cụ thể, trong đoạn clip, Leon - Lisa đã diện pijama với màu sắc tương đồng với nhau, khi Hồ Ngọc Hà bật nhạc thiếu nhi Trung Thu thì cả hai nhóc tỳ đã không khỏi mừng rỡ. Thậm chí, chị em Lisa còn leo hẳn lên bàn để nhảy múa với điệu bộ vô cùng sành sỏi cho cả nhà cùng xem.
Tuy còn nhỏ, nhưng cả Lisa và Leon đều rất tự tin phô diễn vũ đạo hết sức đáng yêu 'đúng chuẩn con nhà nòi' của mình. Cậu nhóc Leon không khiến người hâm mộ thất vọng khi vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy vô cùng lém lỉnh khiến ai cũng phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chị Lisa thì có vẻ tự tin và chững chạc hơn khi nhảy múa rất đúng nhịp và chăm chú học theo những động tác trên tivi đầy say sưa. Khoảnh khắc quây quần của gia đình nhà Hồ Ngọc Hà tuy ngắn thôi nhưng khiến ai cũng cảm thấy thích thú vì sự xuất hiện của Lisa - Leon đã khiến không khí của gia đình thêm phần sinh động.
Được biết, cặp nhóc tỳ sinh đôi Lisa – Leon là kết quả ‘trái ngọt’ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Với sự đáng yêu và kháu khỉnh, cặp song sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Lisa - Leon đã sở hữu lượng fan khủng không thua kém bố mẹ.