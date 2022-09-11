Hồ Ngọc Hà mở văn nghệ đón trung thu tại gia, hai nhóc tỳ tự tin khoe vũ đạo đúng chuẩn con nhà nòi

Khi Hồ Ngọc Hà bật nhạc thiếu nhi thì cả hai nhóc tỳ đã không khỏi mừng rỡ và nhảy múa theo - Ảnh: IGNV

Vào đêm trung thu tối qua, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đón Trung Thu của 2 nhóc tỳ siêu quậy Lisa – Leon cùng gia đình. Cụ thể, trong đoạn clip, Leon - Lisa đã diện pijama với màu sắc tương đồng với nhau, khi Hồ Ngọc Hà bật nhạc thiếu nhi Trung Thu thì cả hai nhóc tỳ đã không khỏi mừng rỡ. Thậm chí, chị em Lisa còn leo hẳn lên bàn để nhảy múa với điệu bộ vô cùng sành sỏi cho cả nhà cùng xem.

Tuy còn nhỏ, nhưng cả Lisa và Leon đều rất tự tin phô diễn vũ đạo hết sức đáng yêu 'đúng chuẩn con nhà nòi' của mình. Cậu nhóc Leon không khiến người hâm mộ thất vọng khi vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy vô cùng lém lỉnh khiến ai cũng phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu nhóc Leon không khiến người hâm mộ thất vọng khi vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy vô cùng lém lỉnh - Ảnh: IGNV

Chị Lisa thì có vẻ tự tin và chững chạc hơn khi nhảy múa rất đúng nhịp và chăm chú học theo những động tác trên tivi đầy say sưa. Khoảnh khắc quây quần của gia đình nhà Hồ Ngọc Hà tuy ngắn thôi nhưng khiến ai cũng cảm thấy thích thú vì sự xuất hiện của Lisa - Leon đã khiến không khí của gia đình thêm phần sinh động.