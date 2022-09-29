Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý

Hậu trường 29/09/2022 09:41

Trên trang cá nhân của hai nhóc tỳ, Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ lý do vì sao cặp song sinh nhà mình nói nhanh, hiểu nhanh và quậy nhanh.

Ngay từ khi chào đời, cặp sinh đôi Lisa - Leon  nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã nhận được sự quan tâm từ khán giả. Dù vẫn còn nhỏ nhưng tài khoản Instagram của hai nhóc tỳ đã nhận lượt theo dõi khủng. Không chỉ dễ thương, đáng yêu, hai bé còn nổi tiếng vì biết nói sớm và hiểu mọi thứ nhanh nhẹn.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 1
 Cặp sinh đôi Lisa - Leon  nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã nhận được sự quan tâm từ khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của hai nhóc tỳ, Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ lý do vì sao cặp song sinh nhà mình nói nhanh, hiểu nhanh và quậy nhanh.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 3

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ nói nhanh, quậy nhanh - Ảnh: IGNV

Trong đoạn video, bố Kim Lý đang tích cực hát, nhảy cùng hai nhóc tỳ. Hai chị em Leon – Lisa dù còn nhỏ cũng đã bắt chước rất nhanh các hành động tinh nghịch, hài hước của bố Kim Lý. Thậm chí, khi nghe bố Kim Lý hát “chim gặp bác chào mào”, bé Lisa nhanh nhảu đáp lại lời “chào bác”.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 4
Lisa thuộc lời bài hát cực nhanh - Ảnh: IGNV

Trong khi đó, cậu em Leon thì luôn nhảy nhót, hưởng ứng theo nhạc hết công suất. Bên cạnh đó, Lisa và Leon còn tự tạo ra các động tác dễ thương và nhảy nhót không ngừng.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 7 
Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 8

Leon nhảy hết công sức theo bố Kim Lý - Ảnh: IGNV

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý - Ảnh 9
Nhiều khán giả hâm mộ thả trạng thái 'cưng xỉu' dành cho 2 nhóc tỳ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngay từ khi con còn nhỏ, Hồ Ngọc Hà đã rèn cho hai nhóc tỳ tính tự lặp qua những việc đơn giản như tự cất đồ, tự ăn một mình,… Ngoài ra, dưới sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ, ông bà qua các các trò chơi vận động và nói chuyện với các bé nên Leon – Lisa mới hiểu nhanh và nói sõi như bây giờ.

 

Biểu cảm 'cưng xỉu' của Lisa đòi mẹ Hồ Ngọc Hà ôm khi đi làm xa khiến dân tình đốn tim

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Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe con gái yêu đòi mẹ, đính kèm là loạt ảnh xinh xỉu của Lisa làm người hâm mộ cũng rung rinh theo.

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