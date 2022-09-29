Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý

Ngay từ khi chào đời, cặp sinh đôi Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã nhận được sự quan tâm từ khán giả. Dù vẫn còn nhỏ nhưng tài khoản Instagram của hai nhóc tỳ đã nhận lượt theo dõi khủng. Không chỉ dễ thương, đáng yêu, hai bé còn nổi tiếng vì biết nói sớm và hiểu mọi thứ nhanh nhẹn.

Cặp sinh đôi Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã nhận được sự quan tâm từ khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của hai nhóc tỳ, Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ lý do vì sao cặp song sinh nhà mình nói nhanh, hiểu nhanh và quậy nhanh.