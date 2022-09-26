Biểu cảm 'cưng xỉu' của Lisa đòi mẹ Hồ Ngọc Hà ôm khi đi làm xa khiến dân tình đốn tim

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe con gái yêu đòi mẹ, đính kèm là loạt ảnh xinh xỉu của Lisa làm người hâm mộ cũng rung rinh theo.

Cặp song sinh Leon – Lisa nhà Hồ Ngọc Hà – Kim Lý đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với những khoảnh khắc đáng yêu trên trang cá nhân. Dù sinh đôi nhưng tính cách hai nhóc tỳ hoàn toàn đối lập nhau, so với em trai song sinh Leon hay mè nheo, Lisa không chỉ điềm đạm mà còn vô cùng thông minh, ham học hỏi, rất vâng lời bố mẹ. Lisa còn biết bày tỏ tình cảm với người lớn. Ở tuổi bập bẹ biết nói, cô bé nhiều lần khiến mẹ Hà phải "lụi tim" vì những lời thủ thỉ hết sức đáng yêu.

Hồ Ngọc Hà khoe biểu cảm cưng xỉu của Lisa khi mẹ đi làm xa về - Ảnh: IGNV

Lisa được nhận xét càng lớn càng xinh đáo để. Cô bé có đôi mắt to tròn, hai mí rõ rệt. Chiếc miệng xinh, mũi cao của Lisa đều thừa hưởng trọn vẹn từ mẹ. Ở tuổi sắp lên 2, con gái Hồ Ngọc Hà được dự đoán chắc chắn sẽ kế ngôi "nữ hoàng giải trí" của mẹ, chỉ cần vợ chồng nữ ca sĩ cho cô bé gia nhập làng giải trí.

Lisa được nhận xét càng lớn càng giống Hà Hồ - Ảnh: Internet

Lisa còn tỏ ra rất có tố chất kế thừa danh xưng "nữ hoàng giải trí" của mẹ. Cô bé chưa đầy 2 tuổi ngoài vẻ xinh xắn, đáng yêu "sao y bản chính" thì còn bộc lộ khả năng ca hát, nhảy múa hệt như mẹ Hà. Qua những đoạn video ngắn mà Hồ Ngọc Hà chia sẻ, người hâm mộ không khỏi phát cuồng vì cô bé Lisa đã biết hát rất nhiều bài thiếu nhi, cực kỳ tròn vành rõ chữ. Chưa kể, cô bé còn thích chơi nhạc cụ, hay cầm mic ca hát, tập tành múa ba lê.

Hồ Ngọc Hà cho con tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà bận rộn với công việc kinh doanh, hoạt động nghệ thuật nhưng chưa bao giờ lơ là con cái. Cô luôn dành thời gian để vun vén gia đình và chăm sóc Lisa - Leon. Nữ ca sĩ có cách chăm nom nhóc tì cẩn thận, chu đáo. Cô giúp bé phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí não.